Запит без відповіді: коли думка народного обранця стає офіційним рейтингом?

На тлі заяв про «прозорість», «боротьбу з тінню» та «ефективність» голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не вважає за необхідне дотримуватись Закону України «Про доступ до публічної інформації».

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Після оприлюднення Гетманцевим у своєму Telegram-каналі так званого рейтингу агропідприємств, які нібито є «лідерами» у сплаті податків та ефективності, медіа й експертне середовище звернули увагу на повну відсутність будь-яких критеріїв, методології або підтвердженої звітності.

На запит «ФАКТІВ» до Державної податкової служби України щодо списку 15 найбільших платників податків у сфері АПК за 2024 рік надано чітку відповідь: така інформація не формується, її не збирали, і створювати її не планують. Отже, ДПС не причетна до формування рейтингу, який публікує народний депутат і голова профільного комітету.

Тож виникає логічне питання: на чому ґрунтуються ці рейтинги, хто їх готує і чому ця інформація не підлягає розголошенню?

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У спробі знайти відповіді на ці питання на ім’я Данила Гетманцева був скерований відповідний офіційний запит. Однак відповіді й коментаря не було. Ні в строки, передбачені законом, ні пізніше. Нагадаємо, згідно з законом, відповідь має бути надана не пізніше ніж через 5 робочих днів після отримання запиту.

Народний депутат Данило Гетманцев уже тривалий час публікує «рейтинги» компаній у різних галузях — АПК, енергетика, логістика тощо. Ці списки поширюються з риторикою офіційності, хоча нардеп не пояснює, яким чином формуються списки, за якою методикою та хто саме стоїть за їх підготовкою. Жодних звітів, документів або аналітичних матеріалів не оприлюднюється.

Відтак залишається лише припускати, що можемо мати справу з особистими симпатіями парламентаря, які подаються як об’єктивна оцінка, або з непрозорою діяльністю з можливими політичними або бізнесовими інтересами. У будь-якому випадку, суспільство має право знати, як народний обранець формує рейтинги і чому зволікає з відповіддю на запити, якщо дійсно діє відповідально.

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Нагадаємо, нещодавно досить бурхливу реакцію викликала заява Гетманцева про повернення в Україну біженців.

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