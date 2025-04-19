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Клуб споживачів

Не тільки буряк: в Україні почав дорожчати ще один популярний овоч — чим варто «запастись» до нового врожаю

15:48 19 квітня 2025
Молода цибуля. Фото — скріншот відео

Поки господині «оговтатись» від того, що піднявся в ціні такий важливий елемент борщового набору, як буряк, стало відомо про суттєве здорожчання ще одного «стратегічного» для українців продукту — цибулі, причому вітамінного її різновиду — зеленої. Але ж її багато хто додає до великоднього кошика.

Про це пише EastFruit.

Аналітики говорять, що аграрії підвищили відпускні ціни на цибулю вперше з початку року. Вони пов'язують цей крок з сезонним виснаженням запасів цієї продукції у виробників з одного боку та збільшенням закупівельної активності гуртових компаній з іншої.

Вони також попередили, що поточні цінові тенденції на ринку цибулі збережуться аж до масового надходження цибулі нового врожаю.

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Наразі роздрібні мережі продають молоду цибулю та цибулю-порей за такими цінами:

Тому варто дочекатися зниження цін на овочі наприкінці літа. Або ж висадити цибулю на власній дачі — тим більше, що квітень і травень обіцяють бути дуже «родючими» за місячним календарем.

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