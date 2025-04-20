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Розцвіли кульбаби — час саджати огірки: які дні у квітні та травні підходять для цього найбільше

9:32 20 квітня 2025
Насіння огірків висівають в грунт наприкінці квітня&nbsp;— у травні. Фото Pixabay

Багато хто з огородників, плануючи роботи на дачній ділянці, беруть до увагу поради місячного посівного календаря, який визначає сприятливі та несприятливі для таких робіт дні.

Так, наприклад, найсприятливішими днями для висадки насіння огірків в грунт, як стверджує видання «На пенсії», вважаються: 28 та 29 квітня (до 9:30); 1 травня (після 10:15), 2 та 3 травня (до 14:28); 6 та 7 травня; 8 травня; 9 та 10 травня; 11 травня; 25 та 26 травня; 29 та 30 травня.

Втім, варто пам'ятати не лише про сприятливі дні, а й спостерігати за погодою. Так, аби насіння огірків прижилося та проросло, земля має прогрітися до +15 градусів. Їх треба висаджувати лише в тому випадку, якщо нічні заморзки більше не очікуються.

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В такому випадку перші пагони мають з'явитися десь тижня за два. Але найшвидше насіння проростатиме при температурі 22−25 градусів — вже за п'ять діб на грядках мають з'явитися перші паростки.

Про те, що час сіяти огірки прийшов, свідчить і народна прикмета — починають масово цвісти кульбабки, а пелюстки квітів яблунь починають опадати.

Досвідчені городники рекомендують в другій половині квітня сіяти насіння для парників та на грядки під спандбонд. Другу партію варто висівати на початку травня, а третю — десь через півмісяця-місяць. Таким чином господарі залишатимуться з огірками аж до осені.

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Про те, які культури варто висаджували в другій половині квітня, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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