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Книга рецептів

Смачний та корисний салат у незвичайній подачі: готується легко та швидко

21:58 20 квітня 2025
салат

Весна — час салатів. Рецептів в інтернеті дуже багато, але важливо використати перевірені. Рецепти кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової якраз такі. Вона багато експериментує на кухні та доводить смак до досконалості. Виявляйте творчість і ви. Це цікаво та корисно. Можливо, відкриєте для себе нові смаки.

Також дуже важлива гарна подача. А чи пробували ви подавати страви у листках салату. Це дуже ефектно та не займає багато часу. У листі салату можна подавати різні види закусок. Така подача сподобається вашим рідним та близьким.

Вчіть красивій подачі страв дітей, вирощуйте їх естетами. Вони будуть вам вдячні.

Смачний та ніжний салат

  • Листя салату для подачі
  • 3 варені яйця
  • 1 авокадо
  • Зелень
  • Сіль
  • Перець
  • 1 чайна ложка винного оцту чи лимонного соку
  • 1 столова ложка рослинної олії

Яйця, авокадо, зелень подрібнити, додавши сіль, перець, винний оцет чи сік лимона, а також олію. Перемішати та наповнити листя салату.

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І смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт ароматної запеченої грудинки, яким поділився молодий кулінар із Карпат.

Фото з альбому Елли Іванової

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