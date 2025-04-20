Смачний та корисний салат у незвичайній подачі: готується легко та швидко

Весна — час салатів. Рецептів в інтернеті дуже багато, але важливо використати перевірені. Рецепти кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової якраз такі. Вона багато експериментує на кухні та доводить смак до досконалості. Виявляйте творчість і ви. Це цікаво та корисно. Можливо, відкриєте для себе нові смаки.

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Також дуже важлива гарна подача. А чи пробували ви подавати страви у листках салату. Це дуже ефектно та не займає багато часу. У листі салату можна подавати різні види закусок. Така подача сподобається вашим рідним та близьким.

Вчіть красивій подачі страв дітей, вирощуйте їх естетами. Вони будуть вам вдячні.

Смачний та ніжний салат Листя салату для подачі

3 варені яйця

1 авокадо

Зелень

Сіль

Перець

1 чайна ложка винного оцту чи лимонного соку

1 столова ложка рослинної олії

Яйця, авокадо, зелень подрібнити, додавши сіль, перець, винний оцет чи сік лимона, а також олію. Перемішати та наповнити листя салату.

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І смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт ароматної запеченої грудинки, яким поділився молодий кулінар із Карпат.

Фото з альбому Елли Іванової

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