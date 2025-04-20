Смачний та корисний салат у незвичайній подачі: готується легко та швидко
Весна — час салатів. Рецептів в інтернеті дуже багато, але важливо використати перевірені. Рецепти кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової якраз такі. Вона багато експериментує на кухні та доводить смак до досконалості. Виявляйте творчість і ви. Це цікаво та корисно. Можливо, відкриєте для себе нові смаки.
Також дуже важлива гарна подача. А чи пробували ви подавати страви у листках салату. Це дуже ефектно та не займає багато часу. У листі салату можна подавати різні види закусок. Така подача сподобається вашим рідним та близьким.
Вчіть красивій подачі страв дітей, вирощуйте їх естетами. Вони будуть вам вдячні.
Смачний та ніжний салат
- Листя салату для подачі
- 3 варені яйця
- 1 авокадо
- Зелень
- Сіль
- Перець
- 1 чайна ложка винного оцту чи лимонного соку
- 1 столова ложка рослинної олії
Яйця, авокадо, зелень подрібнити, додавши сіль, перець, винний оцет чи сік лимона, а також олію. Перемішати та наповнити листя салату.
І смачного!
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт ароматної запеченої грудинки, яким поділився молодий кулінар із Карпат.
Фото з альбому Елли Іванової17
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