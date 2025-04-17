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Великодні шапочки: діти точно будуть у захваті

22:27 17 квітня 2025
Великодні шапочки. Фото Елли Іванової

Хто ж не любив у дитинстві ласувати великодніми шапочками з глазур'ю? Виявляється, їх можна приготувати окремо. Білкова глазур смачна сама по собі. Діти будуть у захваті.

Домашня великодня випічка - це завжди смачно. Готуйте із задоволенням!

Рецептом незвичайних великодніх шапочок поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні.

Великодні шапочки з глазур'ю

Для опари

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  • 100 г молока
  • 7 г сухих дріжджів
  • 10 г цукру
  • 100 г борошна

Все з'єднати та дати постояти.

Для тіста

  • Опара
  • 2 жовтки
  • 200 г борошна
  • 20 г цільнозернового борошна
  • Сіль
  • 30 г цукру
  • 40 г меду
  • 3 г ванільного цукру
  • 130 г вершкового масла
  • 50 г родзинок, попередньо замочених у соку апельсина

Усе з'єднати. Замісити тісто. Двічі ставити в тепле місце для підйому приблизно на півгодини. Додати родзинки. Накриваємо і відправляємо ще раз у тепле місце на хвилин двадцять.

Випікаємо порційно у вигляді шапочок пасочок за температури 170 градусів приблизно 20 хвилин.

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Для глазурі

  • 1 білок
  • 150 -180 г цукрової пудри

Білок збиваємо з цукровою пудрою.

Прикрашаємо глазур'ю.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт моху для декору пасок.

Фото з альбому Елли Іванової

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