Великодні шапочки: діти точно будуть у захваті
Хто ж не любив у дитинстві ласувати великодніми шапочками з глазур'ю? Виявляється, їх можна приготувати окремо. Білкова глазур смачна сама по собі. Діти будуть у захваті.
Домашня великодня випічка - це завжди смачно. Готуйте із задоволенням!
Рецептом незвичайних великодніх шапочок поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні.
Великодні шапочки з глазур'ю
Для опари
- 100 г молока
- 7 г сухих дріжджів
- 10 г цукру
- 100 г борошна
Все з'єднати та дати постояти.
Для тіста
- Опара
- 2 жовтки
- 200 г борошна
- 20 г цільнозернового борошна
- Сіль
- 30 г цукру
- 40 г меду
- 3 г ванільного цукру
- 130 г вершкового масла
- 50 г родзинок, попередньо замочених у соку апельсина
Усе з'єднати. Замісити тісто. Двічі ставити в тепле місце для підйому приблизно на півгодини. Додати родзинки. Накриваємо і відправляємо ще раз у тепле місце на хвилин двадцять.
Випікаємо порційно у вигляді шапочок пасочок за температури 170 градусів приблизно 20 хвилин.
Для глазурі
- 1 білок
- 150 -180 г цукрової пудри
Білок збиваємо з цукровою пудрою.
Прикрашаємо глазур'ю.
І смачного!
Нагадаємо рецепт моху для декору пасок.
Фото з альбому Елли Іванової72
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