Великодні шапочки: діти точно будуть у захваті

Хто ж не любив у дитинстві ласувати великодніми шапочками з глазур'ю? Виявляється, їх можна приготувати окремо. Білкова глазур смачна сама по собі. Діти будуть у захваті.

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Домашня великодня випічка - це завжди смачно. Готуйте із задоволенням!

Рецептом незвичайних великодніх шапочок поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні.

Великодні шапочки з глазур'ю Для опари РЕКЛАМА 100 г молока

7 г сухих дріжджів

10 г цукру

100 г борошна Все з'єднати та дати постояти. Для тіста Опара

2 жовтки

200 г борошна

20 г цільнозернового борошна

Сіль

30 г цукру

40 г меду

3 г ванільного цукру

130 г вершкового масла

50 г родзинок, попередньо замочених у соку апельсина Усе з'єднати. Замісити тісто. Двічі ставити в тепле місце для підйому приблизно на півгодини. Додати родзинки. Накриваємо і відправляємо ще раз у тепле місце на хвилин двадцять. Випікаємо порційно у вигляді шапочок пасочок за температури 170 градусів приблизно 20 хвилин. РЕКЛАМА Для глазурі 1 білок

150 -180 г цукрової пудри Білок збиваємо з цукровою пудрою. Прикрашаємо глазур'ю.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт моху для декору пасок.

Фото з альбому Елли Іванової

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