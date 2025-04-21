Рідкісний випадок: чоловік Дорофєєвої звернувся до неї у мережі

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка вразила новою роботою, отримала зворушливе привітання на день народження від свого чоловіка, ресторатора Міши Кацуріна. Він звернувся до неї зі сторінки у соціальній мережі, запевнив, що кохає без всяких застережень та виклав кумедні світлини.

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«У день, коли ти народилася, цей світ став реально прекраснішим! — написав Кацурін. — Рідкісний випадок, коли подібні слова в день народження — не фігура мовлення, а чистий фактаж. Кохаю без всяких «але».

Нагадаємо, Міша Кацурін — другий чоловік Дорофєєвої. Вони повідомили про свої стосунки на початку повномасштабного вторгнення, а побралися у 2023 році. До цього чоловіком Наді був музикант Володимир Дантес.

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На зворушливі слова привітання першою відреагувала сама Надя.

«Міша, я тебе кохаю», — коротко написала співачка.

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«З іменинницею тебе! — доєдналася до привітань і фітнес-тренерка Марина Боржемська. — Поруч із тобою її очі сяють ще яскравіше — і це найкращий подарунок!»

«Обожнюю вас разом і кожного окремо», — зізналася продюсерка Дорофєєвої Ірина Горова.

«Дивлюсь на цю пару і якось світліше стає на душі», — написали у коментарях.

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Раніше Дантес вразив зізнанням.

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