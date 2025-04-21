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Рідкісний випадок: чоловік Дорофєєвої звернувся до неї у мережі

16:51 21 квітня 2025
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка вразила новою роботою, отримала зворушливе привітання на день народження від свого чоловіка, ресторатора Міши Кацуріна. Він звернувся до неї зі сторінки у соціальній мережі, запевнив, що кохає без всяких застережень та виклав кумедні світлини.

«У день, коли ти народилася, цей світ став реально прекраснішим! — написав Кацурін. — Рідкісний випадок, коли подібні слова в день народження — не фігура мовлення, а чистий фактаж. Кохаю без всяких «але».

Нагадаємо, Міша Кацурін — другий чоловік Дорофєєвої. Вони повідомили про свої стосунки на початку повномасштабного вторгнення, а побралися у 2023 році. До цього чоловіком Наді був музикант Володимир Дантес.

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На зворушливі слова привітання першою відреагувала сама Надя.

«Міша, я тебе кохаю», — коротко написала співачка.

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«З іменинницею тебе! — доєдналася до привітань і фітнес-тренерка Марина Боржемська. — Поруч із тобою її очі сяють ще яскравіше — і це найкращий подарунок!»

«Обожнюю вас разом і кожного окремо», — зізналася продюсерка Дорофєєвої Ірина Горова.

«Дивлюсь на цю пару і якось світліше стає на душі», — написали у коментарях.

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Раніше Дантес вразив зізнанням.

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