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Побиття військового у столичному Гідропарку: затриманим підліткам повідомили про підозру

17:58 21 квітня 2025
Один із затриманих. Фото поліції

Чотирьом неповнолітнім киянам, які вчинили прилюдне побиття військовослужбовця ЗСУ на території Гідропарку 18 квітня, повідомили про підозру.

Про це повідомили в Поліції Києва.

Як відомо, група молодиків спровокувала конфлікт з військовослужбовцем, після чого, поваливши його на землю, почали бити руками й ногами.

Тоді поліцейські відразу на місці події затримали двох з нападників, а ще двох — наступного дня.

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Всі затримані виявилися місцевими мешканцями, трьом з яких 17 років, ще одному виповнилося 15 років. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального Кодексу України («Хуліганство, вчинене групою осіб»).

Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.

Також «ФАКТИ» писали про скандальну виставу, яку в одній зі шкіл Києва поставили учні старших класів. В ній вони показали побиття захисника, вдягнутого у «піксель» (ймовірно, співробітника ТЦК). Після розголосу педагог-організатор написала заяву на звільнення.

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