Помер відомий скульптор Зураб Церетелі

Скульптор-монументалист Зураб Церетелі, який є автором бюстів радянських керівників на «Алеї правителів» у москві, помер у ніч на 22 квітня.

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Як пише «Медуза», Церетелі помер близько другої години ночі. За однією з версій — у 91-річного митця зупинилося серце. Інформації про те, коли прощатимуться з народним художником СРСР, автором понад п'ять тисяч творів живопису, графіки, скульптури, монументально-декоративного мистецтва поки що не відомо.

Серед найвідоміших робіт Зураба Церетелі — пам'ятник Петру I та монумент «Дружба навіки» у москві, «Народження нової людини» у Севільї, «Зруйнувати стіну недовіри» у Лондоні.

"Народження нової людини" роботи Церетелі. Фото з Вікіпедії

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Художник, який за особливі заслуги у 2003 році отримав російське громадянство, у 2017 році поповнив список діячів, які загрожують нацбезпеці України.

Можливо, причиною стало те, що, як заявляли в російському мінкульті, після вторгнення росії в український Крим скульптор підписав листа на підтримку політики путіна. Втім, пізніше його помічник заявляв, що це неправда: «Пан Церетелі не втручався і не втручається в політику. Ніде і ніколи. Він жодного разу не підписував жодних політичних документів. І під цим листом він підпис не ставив. Мінкульт росії ввів його до списку підписантів не питаючи».

Нагадаємо, що напередодні на 89-му році життя помер Папа Римський Франциск.

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Фото з Вікіпедії

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