Полив рослин водою після миття фруктів і овочів: чи варто це робити

Хоча на перший погляд це здається цілком звичайним, вода після промивання овочів і фруктів може містити чимало корисних речовин. Якщо продукція була свіжою і необприсканою, вода може містити невеликі кількості природних мікроелементів, які легко збагатять рослинний субстрат. Така вода — хоча вона не замінює підживлення - може підтримувати рослини в їх щоденному зростанні, пише zielonyogrodek.

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Однак варто пам’ятати, що не вся кухонна вода придатна для повторного використання. Якщо ми обполіскуємо фрукти оцтом, а овочі кладемо в миску з содою або рідиною для миття посуду — то поливати їх такою водою може бути ризиковано. Категорично не рекомендується використовувати воду після миття посуду — вона містить залишки жиру та миючих засобів, які можуть завдати шкоди як рослинам, так і ґрунтовим мікроорганізмам. Зазвичай рослини добре реагують на полив кухонною водою, якщо вона не надто брудна чи холодна. Вода після промивання овочів і фруктів відмінно підходить для поливу балконних та кімнатних рослин, овочів на городі, декоративних кущів.

Уникайте поливу кактусів і сукулентів, які не переносять надлишку вологи, і зовсім молодих саджанців — вони ніжні і чутливі до зміни складу води.

Якщо ви хочете використовувати воду з овочів або фруктів, то найкраще це робити відразу. Зберігати її не варто, бо може почати бродити і тоді ми ризикуємо розвинути цвіль, бактерії та неприємний запах. Така вода замість того, щоб допомогти, може серйозно нашкодити рослинам. Налийте воду прямо у землю, як і будь-яку іншу воду її не потрібно відкладати, розбавляти або фільтрувати.

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Полив рослин такою водою — одна з тих простих звичок, яка при щоденному застосуванні може принести реальну користь як планеті, так і нашим гаманцям. Потрібно лише трохи уважності. Замість того, щоб рефлекторно виливати воду в раковину, просто налийте її в лійку або миску і використовуйте в саду. Це простий жест, який з часом може змінити наше ставлення до природних ресурсів.

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