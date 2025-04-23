Зелений салат з домашнім майонезом: готуйте, бо це смачно та бюджетно

Коли на базарі з’являється черемша, це означає, що прийшла весна. Перша зелень така запашна, така бажана, що хочеться відразу бігти додому варити яйця та готувати салат. А ще слід зробити домашній майонез і відрізати пару скибочок чорного хліба, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.

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Складники:

по великому пучку черемші, зеленої цибулі та кропу

4 яйця

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сіль та перець за смаком

Для домашнього майонезу

100 г олії

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50 г молока

1 ч. л. гірчиці

1 ч. л. лимонного соку

сіль

Все скласти у високий стакан та перебити блендером.

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Приготування

Для салату помити та обсушити всю зелень. Нарізати. Відварити яйця, нарізати та додати до зелені. Приправити сіллю та перцем. Заправити салат домашнім майонезом. Подавати на обід зі шматочками свіжого хліба.

Раніше кулінарка Елла Івнова розповідала, як приготувати смачний та корисний салат у незвичайній подачі.

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