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Піца з тунцем: з нею зайві кілограми не страшні

20:09 24 квітня 2025
Піца з тунцем. фото Катерини Черкаської

Чи можна піцу при схудненні? Так, запевняє дієтологиня Катерина Черкаська. Кулінарка часто готує її, але підбирає «правильні» складники. Виходить смачно і корисно.

Інгредієнти:

  • Сир кисломолочний маложирний - 100 г
  • Яєчний жовток — 1 шт.
  • Борошно вівсяне або цільнозернове — 30 г
  • Тунець — 100 г
  • Помідор — 70 г
  • Рукола — 20 г
  • Томатна паста — 1 ч. л.
  • Йогурт густий та маложирний - 1 ч. л.
  • Оливки — 30 г
  • Сир твердий маложирний - 30 г
  • Зелень і спеції - за смаком

Приготування:

Змішуємо сир з жовтком, спеціями та мілко нарізаною зеленню, можна використовувати блендер, щоб отримати однорідну консистенцію. До нього додаємо борошно і гарно вимішуємо, якщо тісто рідке, додайте ще ½ або 1 с. л. борошна. Вимішуємо тісто.

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Переносимо тісто на пергамент і розкатуємо до потрібної форми, можна зробити піцу круглої форми або прямокутної. Змішуємо йогурт з томатною пастою і змащуємо піцу отриманим соусом. Запікаємо 10 хв при 180 градусах.

Помідор нарізаємо напівкільцями, оливки або маслини — кружечками, сир — натираємо на тертці. Викладаємо на піцу тунець, помідори, оливки і посипаємо сиром. Запікаємо піцу ще 10 хв при 180 градусах.

Готову піцу посипаємо руколою та збризкуємо лимонним соком.

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Нагадаємо рецепт найпростішої піци вашого життя за рецептом Тетяни Литвинової.

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