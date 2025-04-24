Піца з тунцем: з нею зайві кілограми не страшні
Чи можна піцу при схудненні? Так, запевняє дієтологиня Катерина Черкаська. Кулінарка часто готує її, але підбирає «правильні» складники. Виходить смачно і корисно.
Інгредієнти:
- Сир кисломолочний маложирний - 100 г
- Яєчний жовток — 1 шт.
- Борошно вівсяне або цільнозернове — 30 г
- Тунець — 100 г
- Помідор — 70 г
- Рукола — 20 г
- Томатна паста — 1 ч. л.
- Йогурт густий та маложирний - 1 ч. л.
- Оливки — 30 г
- Сир твердий маложирний - 30 г
- Зелень і спеції - за смаком
Приготування:
Змішуємо сир з жовтком, спеціями та мілко нарізаною зеленню, можна використовувати блендер, щоб отримати однорідну консистенцію. До нього додаємо борошно і гарно вимішуємо, якщо тісто рідке, додайте ще ½ або 1 с. л. борошна. Вимішуємо тісто.
Переносимо тісто на пергамент і розкатуємо до потрібної форми, можна зробити піцу круглої форми або прямокутної. Змішуємо йогурт з томатною пастою і змащуємо піцу отриманим соусом. Запікаємо 10 хв при 180 градусах.
Помідор нарізаємо напівкільцями, оливки або маслини — кружечками, сир — натираємо на тертці. Викладаємо на піцу тунець, помідори, оливки і посипаємо сиром. Запікаємо піцу ще 10 хв при 180 градусах.
Готову піцу посипаємо руколою та збризкуємо лимонним соком.
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