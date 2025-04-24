Піца з тунцем: з нею зайві кілограми не страшні

Чи можна піцу при схудненні? Так, запевняє дієтологиня Катерина Черкаська. Кулінарка часто готує її, але підбирає «правильні» складники. Виходить смачно і корисно.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти: Сир кисломолочний маложирний - 100 г

Яєчний жовток — 1 шт.

Борошно вівсяне або цільнозернове — 30 г

Тунець — 100 г

Помідор — 70 г

Рукола — 20 г

Томатна паста — 1 ч. л.

Йогурт густий та маложирний - 1 ч. л.

Оливки — 30 г

Сир твердий маложирний - 30 г

Зелень і спеції - за смаком

Приготування:

Змішуємо сир з жовтком, спеціями та мілко нарізаною зеленню, можна використовувати блендер, щоб отримати однорідну консистенцію. До нього додаємо борошно і гарно вимішуємо, якщо тісто рідке, додайте ще ½ або 1 с. л. борошна. Вимішуємо тісто.

РЕКЛАМА

Переносимо тісто на пергамент і розкатуємо до потрібної форми, можна зробити піцу круглої форми або прямокутної. Змішуємо йогурт з томатною пастою і змащуємо піцу отриманим соусом. Запікаємо 10 хв при 180 градусах.

Помідор нарізаємо напівкільцями, оливки або маслини — кружечками, сир — натираємо на тертці. Викладаємо на піцу тунець, помідори, оливки і посипаємо сиром. Запікаємо піцу ще 10 хв при 180 градусах.

Готову піцу посипаємо руколою та збризкуємо лимонним соком.

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт найпростішої піци вашого життя за рецептом Тетяни Литвинової.

53

Читайте нас у Facebook