Одна з порід собак називається порцеляновий гончак, або порселен. Ще її іменують шляхетним королівським гончаком. Ця порода мисливських собак є дуже рідкісною та найдавнішою з французьких порід. Вона виведена ще у п’ятнадцятому столітті. У другій половині минулого століття у Франції засновано клуб любителів цієї породи. Також вона популярна в Італії та Швейцарії. Порцеляновий гончак — собака дуже граціозна та витончена, як порцелянова статуетка. Її біла шерсть блищить і має відлив, як фарфор. І це неймовірно! Такі собаки мають досить спокійний характер, є чудовими компаньйонами для їхніх власників на прогулянці та завзятими мисливцями. До людей вони дуже дружні. В інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії вітчизняної порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про різноманітні породи собак, відтворені у фарфорі українськими митцями.

«Справжню галерею собак різних порід створив на Коростенському фарфоровому заводі відомий скульптор Олександр Шевченко»

— Дивовижна порода собак названа порцеляновою невипадково, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. - І це безпрецедентний випадок, коли виникло таке порівняння тварини з фарфором, адже зазвичай, навпаки, витвори мистецтва порівнюють з творіннями живої природи. Собаки — наші домашні улюбленці та вірні друзі, отож, природно, що їхні образи знайшли втілення у мистецтві порцеляни у всьому світі. Фактично жодна відома мануфактура не залишилася байдужою до цієї теми. Українські фарфористи не стали винятком. Собака є символом щирої вірності та справжньої дружби. У багатьох родинах домашніх улюбленців вважають членами сім’ї. Особливо люблять песиків маленькі діти. Мати чотирилапого друга — найзаповітніша мрія дитини. Маленьке цуценя, яке росте разом з дитиною, вчить її бути доброю, а доброта — одна з найважливіших людських якостей. Українські фарфористи створили чимало композицій з собаками, також зобразили їх на посуді. Багато таких зображень створено на тарілках у дитячих сервізах. Адже у багатьох казках фігурують собаки — і в Астрід Ліндґрен, і у Ганса Крістіана Андерсена…

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— Які роботи українських митців, на вашу думку, особливо цікаві?

— Ось мініатюра фарфориста Володимира Сергєєва «Песик, що сидить», виконана на Баранівському фарфоровому заводі. Як точно помічено позу! Допитливе цуценя сидить з характерно нахиленою головою. Довгі вуха, одне з яких трохи піднято, роблять образ живим та колоритним. У цю фігурку він вклав свою любов до природи.

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В. Сергєєв. «Песик, що сидить». Баранівський ФЗ. 1958

Сувенірні статуетки із зображенням домашніх улюбленців створюють в оселі затишну атмосферу. Часто вони вважаються талісманами — особливо, якщо подаровані близькими людьми з гарними побажаннями. Статуетка створює певний настрій, коли милуєшся нею. Є люди, які колекціонують саме фігурки собак. Цілу галерею різних порід собак створив на Коростенському фарфоровому заводі відомий скульптор Олександр Шевченко. Серед робіт — анімалістичні скульптури з назвами, які говорять за себе самі: «Спанієль», «Бульдог», «Колі», «Пудель», «Афганська борза», «Борза». Нині всі ці фігурки — раритети. Щоб зібрати повну колекцію песиків, створених Олександром Шевченком, треба докласти чимало зусиль. До того ж з кожним роком ціни на українську порцеляну зростають. Багато хто з поціновувачів фарфору мріють мати у приватній домашній колекції фігурку своєї собаки.

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О. Шевченко. "Такса". Коростенський ФЗ. 1994

— Порцелянові собаки Олександра Шевченка — неначе живі… Чудова деталізація у формі та розписі показує найдрібніші деталі.

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— Так. Роботи Олександра Шевченка цікаво розглядати. Втілювати так талановито образи дано не кожному художнику. Треба вміти спостерігати за живою природою та чимало знати про її представників. Скажімо, дуже цікавий факт, що у собаки завжди мокрий ніс. Це допомагає песику точно ідентифікувати запахи. У кожної породи свої особливості. Наприклад, ньюфаундленд вважається найкращою собакою-рятувальником, оскільки має водонепроникну шерсть і перетинчасті лапи. Таких собак навіть розводили як помічників рибалок і залучали для порятунку людей на воді. А такса — мисливський собака з дуже короткими ногами — часто знаходить борсука, за яким полює, у норі.

— Все це цікаво.

— Зображення ірландського сетера, виконане Олександром Шевченком, прикрасило форми сервізу Костянтина Олійника «Мисливський». Подивіться, як майстерно відтворено природу на задньому плані. Неначе опиняєшся у тих місцях. До речі, так звані мисливські сервізи дуже популярні у багатьох країнах світу.

О. Шевченко. Тарілка «Ірландський сетер» сервізу форма К. Олійник «Мисливський». Коростенський ФЗ. 2003

«Серію тарілок з собаками створила сучасна художниця Олена Нестерова»

— У світовому мистецтві дуже популярно зображувати дітей з цуценятами. Це зазвичай такі милі композиції.

— Чарівні образи створив скульптор Віктор Данильчук у скульптурі «Дівчинка з собачкою» у 1997 році. Дівчинка пригорнула до себе цуценя — і воно почувається безпечно та комфортно. Фігурка неймовірно ніжна завдяки м'яким відтінкам кольорів. Такі милі речі нагадують багатьом з нас щасливе дитинство, і ці емоції дуже важливі у житті кожної людини.

В. Данильчук. «Дівчинка з собачкою». Полонський ЗХК. 1993

— Гарно!

— Серію тарілок (фото у заголовку) з собаками різних порід створила й сучасна художниця Олена Нестерова, роботи якої нині експонуються у Будинку митрополита Національного заповідника «Софія Київська» на присвяченій творчості українських митців виставці «Порцелянова пісня», період дії якої подовжено до кінця вересня з огляду на великий інтерес відвідувачів. Кожну породу Олена Нестерова відтворює досконало. У погляді собаки легко прочитується характер. Роботи талановитої фарфористки незвичайні та дуже сучасні. Вони стануть окрасою будь-якого інтер’єру.

О. Нестерова. Таріль. Лубни. Живописна артіль "Бабич фарфор" . 2023

— Фігурки та посуд з собаками — чудовий подарунок…

— Це справді так. Особливо, якщо це улюблена порода людини, якій подарунок призначений. Така фігурка або таріль стануть улюбленими у родині, де є діти. Якщо ви любите собак, зробіть такий подарунок собі. Миті щастя завжди безцінні.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Раніше колекціонерка фарфору Людмила Карпінська-Романюк розповідала «ФАКТАМ» про те, що на піку популярності у світі «сервізи-"смугастики».

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

Фото у заголовку О. Нестерова. Таріль. Лубни. Живописна артіль «Бабич фарфор». 2023

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