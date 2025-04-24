Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко пояснив, чому масований удар росіян по Україні у ніч проти 24 квітня , коли зс рф застосували 215 ракет і дронів, не міг бути завданий у відповідь на вибухи на території самої росії.

«На тлі того, як у відкритих джерелах з'являється все більше кадрів того терору, що влаштувала росія у ніч проти 24 квітня, з безліччю руйнувань житлових будинків і жертв серед цивільного населення, стали в наш інформаційний простір інтегруватися наративи про те, що це «відповідь» за 51-й арсенал ГРАУ та «Алабугу», — пише Олександр Коваленко. — Мовляв, не треба було путіна злити, ось й отримали у відповідь!

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Я дивуюсь тому, як на четвертий рік війни, тисячі ракетних ударів по Україні, все ще є люди, які вірять і ретранслюють такі наративи, від яких за сотню кілометрів тхне «руським духом»!

А наразі за фактами.

По-перше, нинішній ракетний удар мав чітку систематизацію в інтервалі з минулими ударами по Україні. Через дефіцит ракет і постійних обсягів їх виробництва, інтервали між масованими ударами становлять зараз близько 3-х тижнів, без урахування дорозвідувальних ударів малим боєкомплектом.

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По-друге, наліт на «Алабугу» було здійснено вчора, близько 12 години дня, ракетні удари по Україні почалися після опівночі, близько 00:30. Вибух на 51 арсеналі ГРАУ, до якого ми офіційно так і не визнали своєї причетності, 22 квітня. Якщо чітко фіксуватись за часом — 36 годин тому. Чому я настільки скрупульозно вказав час? Та тому, що підготувати «відповідь» у складі 70 ракет різного типу та 145 дронів-камікадзе Shahed-136/"Гербера"/"Пародія" неможливо!

Боєкомплект необхідно розмістити на базах, накопичити, спорядити носії — літаки, сухопутні ПУ та кораблі, підготувати польотне завдання, маршрути виходів у море, розрахувати траєкторії польотів, синхронізувати удари різнотипних засобів, провести розвідку та дорозвідку, узгодити дані тощо!

Це все займає час на порядок більше 36 годин і може бути реалізовано тільки за результатом заздалегідь спланованої, системної роботи безлічі підрозділів РОВ, від військово-промислового кластера, логістичного до безпосередньо на місцях базування носіїв!

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Тому не може йтися навіть близько про якусь «відповідь». Ми говоримо про системний, спланований терор, який був, є і буде, поки всю військову машину росії або її керівництво не зупинити в буквальному значенні слова. Не ефемерним «перемир'ям», а силою.

І якщо вже на те пішло, то такі події, як вибух на 51-му арсеналі ГРАУ або наліт невідомих дронів на «Алабугу», таки сприяють тому, що російська військова машина глухне".

Фото ДСНС

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