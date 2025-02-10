Україна повинна отримати реальні гарантії безпеки від Заходу, інакше війна завершиться «тріумфом» путіна. Так пише колишній прем'єр Британії Борис Джонсон у своїй колонці для Daily Mail.

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«За останні три роки ця жахлива війна навчила нас одного — ніколи, ніколи не варто недооцінювати українців. Вони зухвалі. Їхній героїзм соромить тих, хто в них сумнівається. Сьогодні вони знову наступають на Курщині, дивуючи путіна та захоплюючи території в самій росії. По всьому східному фронту вони продовжують стримувати російську військову машину. путін убив сотні тисяч молодих росіян, спалив величезну кількість танків і грошей - і за що? Те, що колись вважалося другою найпотужнішою армією на землі, перебуває в стані хронічного приниження, завдяки українській сміливості. Крайнім терміном повернення Курського виступу російському тирану був жовтень минулого року. Потім був січень 2025 року, а він все ще не може це зробити. Після понад шести місяців спроб путін досі не може взяти нібито важливе східноукраїнське місто Покровськ. Він досі має лише 18 відсотків України, і його витіснили з переважної більшості того, що він спочатку завоював», — пише політик.

На думку Джонсона, люди продовжують недооцінювати Україну, тому що вони, як і путін, не розуміють, що таке Україна та як українці бачать себе чи своє майбутнє.

«Різниця між росіянами та українцями в тому, що українці борються за свободу, за своє національне право визначати свою долю, і це почуття — патріотизм — одне з найпотужніших у людських серцях. Вони борються за свої родини з додатковим запалом солдатів, які знають, що їх справа бездоганно справедлива, що вони на боці добра проти зла. Як і путін, вони знають, що до того вторгнення не було ймовірності того, що Україна приєднається до НАТО або розмістить західні ракети на українській землі. Вони з палаючим гнівом розуміють, що все це брехня, шахрайство, і що путін вторгся з абсолютно цинічних причин. Наша допомога була вирішальною, але вона завжди надходила із затримкою, надто сильною тривогою щодо ризику „ескалації“, коли цей ризик раз за разом виявлявся ілюзорним, тому що єдина людина, яка боїться ескалації, — це сам путін», — наголошує Борис Джонсон.

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Трамп бачить проблему так само добре, як і будь-хто інший. Він бачить пастку. Не можна сподіватися закінчити війну якимось територіальним поділом - не тільки тому, що віддавати українську землю загарбнику було б в принципі неправильно, а й тому, що ця війна не тільки за територію, пише Борис Джонсон.

«Це про долю. Йдеться про те, що належить Україні, що таке Україна і чи дозволено українцям це вирішувати самим. Було б повною гидотою — і українці ніколи б цього не прийняли — якби була якась «угода», яка просто заморозила б війну і дозволила путіну зберегти контроль над своїми завойованими землями. Якщо ми не вирішимо долю України як частини Заходу, захищеної західними гарантіями безпеки, путін отримає тріумф.

Він збереже те, що має, і використовуватиме свою позицію для дестабілізації та нападу на Україну будь-якими засобами, доки київський уряд не впаде, не почнеться громадянська війна і вся деморалізована країна не повернеться на його згубну орбіту.Ця війна закінчиться тільки тоді, коли путін нарешті зрозуміє, що Україна ніколи не повернеться під його руку", — резюмує політик.

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