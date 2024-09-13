Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучих стала триразовою переможницею «Діамантової ліги» (відео)

У п'ятницю, 13 вересня, у столиці Бельгії Брюсселі стартував дводенний суперфінал найпрестижніших комерційних змагань з легкої атлетики — «Діамантової ліги», в якому Україну представляють олімпійська чемпіонка Ярослава Магучих, ще одна стрибунка у висоту, володарка «бронзи» Парижа-2024 Ірина Геращенко, стрибун у висоту Олег Дорощук, а також метальник списа Артур Фельфнер.

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Як і 2022-го у швейцарському Цюріху і минулого року в американському Юджині, не знайшлося рівних у секторі для стрибків у висоту Ярославі Магучих, яка нещодавно побила світовий рекорд 37-річної давнини.

Вже за традицією 22-річна красуня з Дніпра боролася за «золото» зі своєю головною суперницею, віцечемпіонкою Олімпіади в Парижі австралійкою Ніколою Оліслагерс. На відміну від українки, котра висоти 188, 192, 195 та 197 см узяла з першої спроби, стрибунка із Зеленого континенту подолала планку на рівні 195 та 197 см лише з другого стрибка. У підсумку обом спортсменкам не підкорилася висота 201 см, і Ярослава Магучих стала триразовою чемпіонкою «Діамантової ліги», а ще заробила 30 тисяч доларів призових (австралійка поповнить банківський рахунок на 12 тисяч доларів).

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Втішно, що до призової трійки суперфіналу у столиці Бельгії увійшла українка Ірина Геращенко, яка з результатом 192 см стала володаркою «бронзи» та заробила 7 тисяч доларів призових.

Зазначимо, що до Ярослави Магучих тріумфаторами «Діамантової ліги» ставали лише троє спортсменів з України. 2011-го перемогу у потрійному стрибку здобула Ольга Саладуха, а Богдан Бондаренко (2013-го) та Андрій Проценко (2019-го) брали трофеї у стрибках у висоту.

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Додамо, що Олег Дорощук та Артур Фельфнер виступлять у своїх фіналах в суботу, 14 вересня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослава Магучих витратила мільйони з олімпійських призових на допомогу тваринам та українським воїнам.

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Фото X Diamond League

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