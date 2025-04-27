Приголомшливо: стало відомо, як виглядає розкішна тераса будинку Девіда та Вікторії Бекхемів вартістю 60 мільйонів доларів

Весна — особлива пора року для Бекхемів, оскільки й Девід, і Вікторія святкують свої дні народження. Напередодні Великодніх свят, Вікторія відзначила свій 51-й день народження в колі близьких. Хоча колишня Spice Girl і колишній гравець «Манчестер Юнайтед» мають багато розкішних будинків, де можуть влаштовувати дні народження, їхній мегаособняк на набережній у Маямі був обраним місцем, пише Hello!

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Вікторія поділилася серією вражаючих знімків з нагоди свого дня народження у Флориді, де вони з Девідом, який 2 травня святкуватиме своє 50-річчя, а також двоє з їхніх чотирьох дітей, Ромео та Харпер, насолоджувалися прогулянкою на швидкісному човні блискучими блакитними водами Біскенської затоки. Сім’я також приймала друзів у своєму гігантському будинку, звідки відкривається вид на прекрасну акваторію, і на одній фотографії була показана приголомшлива тераса.

13-річна Харпер і 20-річний Ромео гордо стояли поруч зі своїми батьками, щоб сфотографуватися на відкритому повітрі позаду їхнього будинку. Тераса складається з декадентської плитки, яка плавно веде на траву, прикрашену високими пальмами, перш ніж відразу опускатися до затоки. З тераси також відкривається неймовірний краєвид на Маямі вдалині, який чудово освітлює захід сонця.

Окрім свого приголомшливого будинку в Маямі, Девід і Вікторія також володіють будинком у Лондоні та в Котсуолдсі. Їхній будинок у столиці Великої Британії є їхнім основним місцем проживання з 2013 року.

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Нещодавно Девід і Вікторія Бекхеми порушили мовчання, щоб зізнатися у сімейній проблемі.

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