Девід і Вікторія Бекхеми порушили мовчання, щоб зізнатися у сімейній проблемі

Девід і Вікторія Бекхеми, які нещодавно гучно відсвяткували свої дні народження, здивували, розкривши одну з проблем, яка найбільше хвилює їх у сімейному житті. Попри образ досконалості та гламуру, який вони створюють, пара визнала, що їхні діти сильно залежать від мобільних телефонів. Тому вони вирішили вжити жорстких заходів, щоб приборкати те, що вже вважають залежністю, пише видання Eda.tv News.

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У недавньому інтерв'ю колишній футболіст зізнався, що в його будинку дуже чіткі правила використання електронних пристроїв. Під час важливих моментів, таких як сімейна трапеза, мобільні телефони суворо заборонені. Це правило, яке може здатися простим, стало ключовим для збереження зв’язку між батьками та дітьми. Девід пояснив, що кожного вечора без винятку сім’я збирається рівно о шостій, щоб разом повечеряти. За столом немає екранів чи інших відволікаючих факторів, лише розмова та фонова музика. Ця рутина, за його словами, була важливою для збереження зв'язку між ними.

У пари четверо дітей: 26-річний Бруклін, 22-річний Ромео, 20-річний Круз і 13-річна Харпер. Усі вони виросли в центрі уваги ЗМІ, але батьки намагаються переконатися, що діти дотримуються певних цінностей. Серед них — якісне проведення часу сім’єю без цифрових перешкод.

Девід сказав, що саме він взяв на себе ініціативу запровадити правило «без телефонів» за столом. Він запевняє, що йому потрібно бачити, як його діти дивляться один одному в очі, розмовляють, сміються, розповідають про те, що сталося з ними за день. Він визнає, що технології вкрали в них ці моменти.

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Вікторія ж від початку підтримувала цю політику. Дизайнерка неодноразово говорила, що освіта та виховання в наш час вимагають твердості та послідовності. Хоча їхні діти вже здебільшого дорослі, Бекхеми все ще застосовують вдома чіткі правила.

Сім'я проводить свій час між Маямі та заміським будинком у Котсуолдсі, сільській місцевості, яка стала їхнім улюбленим місцем. Там, в оточенні природи, вони насолоджуються ще однією зі своїх улюблених розваг: сімейне барбекю. Девід розповів, що вихідні в їхньому англійському маєтку — це священний ритуал. З одинадцятої ранку до півночі всі беруть участь у приготуванні трапези на свіжому повітрі. Це повний день без телефонів, коли головне бути разом.

Девід визнає, що конкурувати з технологіями нелегко. Соціальні мережі, відеоігри та постійні повідомлення змушують підлітків та молодь поступово відходити від справжнього спілкування. Ось чому він наполягає на створенні моментів, коли всі мають приділити увагу членам родини.

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Раніше повідомлялося, що сини Вікторії та Девіда Бекхемів посварилися через дівчину і більше не спілкуються один з одним.

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