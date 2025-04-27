Шведський «Торт з ІКЕА»: смачний і дуже простий у приготуванні

Це шведський мигдалевий торт, чи як його називають у північній країні «торт з ІКЕА». Отож він прийдеться до смаку тим, хто полюбляє горіхову випічку, французький десерт «Макарон» та «Київський» торт, бо смак мигдалевого торта ніби поєднання цих десертів в одному. Дуже смачно та з невеликої кількості інгредієнтів. Він готується досить швидко, як для такої смакоти. А ще плюс в тому, що вже готовий торт можна заморозити, це ж яка економія часу перед святом, пояснює фудблогерка Анніна Карпенко.

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Інгредієнти: 200 г мигдаль

4 шт. яйця

75 г цукор (1)

75 г цукор (2)

100 г вершки 30%+

130 г масло вершкове

Приготування:

До початку заварюємо основу для крему (вершки, цукор та жовтки) та охолоджуємо в пласкій тарілці під плівкою в холодильнику. Тим часом робимо мигдалеве борошно та збиваємо меренгу, в яку поступово вмішуємо борошно. Відсаджуємо 2 коржі та випікаємо.

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М'яке масло збиваємо та додаємо охолоджену заварну основу — і крем готовий. Збираємо торт та прикрашаємо мигдалевими пелюстками.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт диво-сухариків з пасок до чаю та кави.

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