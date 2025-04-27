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Шведський «Торт з ІКЕА»: смачний і дуже простий у приготуванні

20:07 27 квітня 2025
Шведський торт із ІКЕА

Це шведський мигдалевий торт, чи як його називають у північній країні «торт з ІКЕА». Отож він прийдеться до смаку тим, хто полюбляє горіхову випічку, французький десерт «Макарон» та «Київський» торт, бо смак мигдалевого торта ніби поєднання цих десертів в одному. Дуже смачно та з невеликої кількості інгредієнтів. Він готується досить швидко, як для такої смакоти. А ще плюс в тому, що вже готовий торт можна заморозити, це ж яка економія часу перед святом, пояснює фудблогерка Анніна Карпенко.

Інгредієнти:

  • 200 г мигдаль
  • 4 шт. яйця
  • 75 г цукор (1)
  • 75 г цукор (2)
  • 100 г вершки 30%+
  • 130 г масло вершкове

Приготування:

До початку заварюємо основу для крему (вершки, цукор та жовтки) та охолоджуємо в пласкій тарілці під плівкою в холодильнику. Тим часом робимо мигдалеве борошно та збиваємо меренгу, в яку поступово вмішуємо борошно. Відсаджуємо 2 коржі та випікаємо.

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М'яке масло збиваємо та додаємо охолоджену заварну основу — і крем готовий. Збираємо торт та прикрашаємо мигдалевими пелюстками.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт диво-сухариків з пасок до чаю та кави.

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