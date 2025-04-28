Україна може запропонувати новий протокол лікування гепатитів: що відомо
Гепатити В та С — «тихі вбивці». За даними ВООЗ, від них щороку помирає понад 1 мільйон людей. В Україні 3% населення є носіями вірусів гепатиту. І лише чверть хворих отримують належне лікування — повідомляє МедОбоз.
Сьогодні доступі ліки, які вбивають віруси гепатитів. Приміром, для лікування гепатиту С використовують противірусні препарати прямої дії (ПППД), які за 2−3 місяці здатні знищити вірус у більшості випадків. При гепатиті В застосовують пожиттєву терапію.
Та є зворотний бік медалі: більшість препаратів, якими лікують гепатити, мають суттєві побічні ефекти — пригнічення імунітету і без того ослабленого вірусами. Тож залишається проблема: як «вбити» віруси гепатитів, не нашкодивши при цьому пацієнту.
Українські науковці подають надію
Вітчизняні дослідники проаналізували понад 400 випадків лікування пацієнтів з гепатитами В і С та з фіброзом печінки 1−2 стадії. Контрольна група отримувала стандартну терапію (інтерферон, ПППД або аналоги нуклеозидів). А експериментальна — ще додатково приймала відомий противірусний препарат з діючою речовиною протефлазід. Дослідження провели науковці з Національного інституту вірусології та імунології ім. Л. Громашевського, ТОВ «НВК «Екофарм» та Інституту продовольчих ресурсів НААН. Результати аналізу 8 клінічних досліджень препарату з діючою речовиною протефлазід були опубліковані в журналі «Превентивна медицина».
Через шість місяців лікування у пацієнтів з експериментальної групи частота виявлення в крові ДНК вірусу гепатиту B знизилася у 25 разів, а IgM-антитіл до вірусу гепатиту C — у 8,3 раза.
У всіх групах спостерігалося покращення роботи печінки: знизився показник запалення АЛТ та нормалізувалися АлАТ, АсАТ, білірубін. УЗД підтвердило покращення структури печінки та зменшення її розмірів вже через три місяці терапії.
І головне: зафіксована відсутність побічних ефектів у пацієнтів з експериментальної групи, яка отримувала лікування препаратом із діючою речовиною протефлазід.
Важливі перспективи
За твердженнями авторів дослідження, препарат із діючою речовиною протефлазід не є панацеєю, особливо на пізніх стадіях хвороби. Однак він може стабілізувати стан та відновити роботу організму у людей, які мають хронічну форму гепатиту або погано переносять стандартну терапію.
Попереду у науковців нові дослідження, мета яких — розробка комбінованих схем: з діючою речовиною протефлазід та низькодозових ПППД. У випадку успішних дослідів, наукова Україна запропонує світовій гепатології новий безпечний протокол лікування гепатитів. Це стане важливою новиною для хворих, які погано переносять лікування за стандартними схемами.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, якими є ефективні варіанти боротьби з вірусами.
96
Читайте також: Фатальні помилки протоколів: під час пандемії COVID-19 були недооцінені противірусні засоби
Читайте нас у Facebook