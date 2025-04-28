Україна може запропонувати новий протокол лікування гепатитів: що відомо

Гепатити В та С — «тихі вбивці». За даними ВООЗ, від них щороку помирає понад 1 мільйон людей. В Україні 3% населення є носіями вірусів гепатиту. І лише чверть хворих отримують належне лікування — повідомляє МедОбоз.

Сьогодні доступі ліки, які вбивають віруси гепатитів. Приміром, для лікування гепатиту С використовують противірусні препарати прямої дії (ПППД), які за 2−3 місяці здатні знищити вірус у більшості випадків. При гепатиті В застосовують пожиттєву терапію.

ВІДЕО ДНЯ

Та є зворотний бік медалі: більшість препаратів, якими лікують гепатити, мають суттєві побічні ефекти — пригнічення імунітету і без того ослабленого вірусами. Тож залишається проблема: як «вбити» віруси гепатитів, не нашкодивши при цьому пацієнту.

Українські науковці подають надію

Вітчизняні дослідники проаналізували понад 400 випадків лікування пацієнтів з гепатитами В і С та з фіброзом печінки 1−2 стадії. Контрольна група отримувала стандартну терапію (інтерферон, ПППД або аналоги нуклеозидів). А експериментальна — ще додатково приймала відомий противірусний препарат з діючою речовиною протефлазід. Дослідження провели науковці з Національного інституту вірусології та імунології ім. Л. Громашевського, ТОВ «НВК «Екофарм» та Інституту продовольчих ресурсів НААН. Результати аналізу 8 клінічних досліджень препарату з діючою речовиною протефлазід були опубліковані в журналі «Превентивна медицина».

Через шість місяців лікування у пацієнтів з експериментальної групи частота виявлення в крові ДНК вірусу гепатиту B знизилася у 25 разів, а IgM-антитіл до вірусу гепатиту C — у 8,3 раза.

РЕКЛАМА

У всіх групах спостерігалося покращення роботи печінки: знизився показник запалення АЛТ та нормалізувалися АлАТ, АсАТ, білірубін. УЗД підтвердило покращення структури печінки та зменшення її розмірів вже через три місяці терапії.

І головне: зафіксована відсутність побічних ефектів у пацієнтів з експериментальної групи, яка отримувала лікування препаратом із діючою речовиною протефлазід.

Важливі перспективи

За твердженнями авторів дослідження, препарат із діючою речовиною протефлазід не є панацеєю, особливо на пізніх стадіях хвороби. Однак він може стабілізувати стан та відновити роботу організму у людей, які мають хронічну форму гепатиту або погано переносять стандартну терапію.

Попереду у науковців нові дослідження, мета яких — розробка комбінованих схем: з діючою речовиною протефлазід та низькодозових ПППД. У випадку успішних дослідів, наукова Україна запропонує світовій гепатології новий безпечний протокол лікування гепатитів. Це стане важливою новиною для хворих, які погано переносять лікування за стандартними схемами.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, якими є ефективні варіанти боротьби з вірусами.

РЕКЛАМА

96

Читайте нас у Facebook