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путін «ганьбить» Трампа ударами по Україні, — американські ЗМІ

11:22 27 квітня 2025
путін і Трамп

Ведучий телеканалу Fox News Браян Кілмід попередив, що президент володимир путін ризикує розсердити президента Трампа своєю відмовою припинити бомбардування України, оскільки США працюють над тим, щоб покласти край війні.

«путін, я думаю, до певної міри ставить президента Трампа в незручне становище, коли він бомбардує Київ у цій жорстокій атаці - найгіршій, ви бачите її зараз, — сказав Кілмід, пише The Hill. - Найгірша за рік, і вона вбила цих невинних людей».

Днями Трамп висловив розчарування путіним після того, як нові ракети атакували Україну.

«Я незадоволений російськими ударами по Києву, — написав Трамп в соціальній мережі Truth Social. — Це не було необхідно і дуже невчасно. Володимире, СТОП! 5000 солдатів щотижня гинуть. Давайте укладемо мирну угоду!»

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Кілмід припустив, що путін ризикує ескалацією напруженості у відносинах з Трампом та іншими західними лідерами, продовжуючи бомбардування після того, як президент США «відкрив двері» для мирної угоди.

«Якщо він збирається поставити президента в незручне становище, то президент дав йому зрозуміти вчора, що він його розлютив, — сказав Кілмід. — Буде ще гірше, і на черзі вже стоять санкції. Він каже, що це не допоможе мені і не допоможе ситуації, якщо я скажу вам, що станеться з росією, якщо вони продовжать зривати ці мирні переговори».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що політика Трампа по Україні ставить весь світ у незмірно гірше становище.

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