Ведучий телеканалу Fox News Браян Кілмід попередив, що президент володимир путін ризикує розсердити президента Трампа своєю відмовою припинити бомбардування України, оскільки США працюють над тим, щоб покласти край війні.

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«путін, я думаю, до певної міри ставить президента Трампа в незручне становище, коли він бомбардує Київ у цій жорстокій атаці - найгіршій, ви бачите її зараз, — сказав Кілмід, пише The Hill. - Найгірша за рік, і вона вбила цих невинних людей».

Днями Трамп висловив розчарування путіним після того, як нові ракети атакували Україну.

«Я незадоволений російськими ударами по Києву, — написав Трамп в соціальній мережі Truth Social. — Це не було необхідно і дуже невчасно. Володимире, СТОП! 5000 солдатів щотижня гинуть. Давайте укладемо мирну угоду!»

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Кілмід припустив, що путін ризикує ескалацією напруженості у відносинах з Трампом та іншими західними лідерами, продовжуючи бомбардування після того, як президент США «відкрив двері» для мирної угоди.

«Якщо він збирається поставити президента в незручне становище, то президент дав йому зрозуміти вчора, що він його розлютив, — сказав Кілмід. — Буде ще гірше, і на черзі вже стоять санкції. Він каже, що це не допоможе мені і не допоможе ситуації, якщо я скажу вам, що станеться з росією, якщо вони продовжать зривати ці мирні переговори».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що політика Трампа по Україні ставить весь світ у незмірно гірше становище.

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