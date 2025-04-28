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Трамп втрачає терпіння до путіна: у Німеччині прокоментували відносини між двома президентами

18:22 28 квітня 2025
Юрген Гардт

Після двосторонньої зустрічі президента США Трампа та президента України Зеленського в Римі, речник німецької парламентської групи Союзу з питань зовнішньої політики Юрген Гардт висловив обережний оптимізм щодо повороту в політиці США — України.

«Недавні заяви Трампа свідчать про те, що він втрачає терпіння до путіна через тактику зволікання кремля, — сказав Гардт газеті „Rheinische Post“, пише видання N-tv. — США також повинні поєднати свою готовність до миру з постійною рішучою підтримкою України. Тоді путін знатиме, що він не може виграти війну проти України, і, сподіваємося, буде готовий погодитися на справедливий мир з власної ініціативи».

На думку речника, наступні кілька днів покажуть, чи готовий Трамп до такої зміни стратегії.

«Можливо, допоможе те, що в США також зростає скептицизм з огляду на поблажливість Трампа до путіна», — наголошує політик ХДС.

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Раніше у партії майбутнього канцлера Німеччини Мерца прокоментували «можливу передачу» Криму рф.

А держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп вже цього тижня прийме рішення щодо переговорів по війні в Україні.

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