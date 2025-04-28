Пряники з козульного тіста: вийдуть у кожної господині

Його називають ідеальним тістом для пряників. Воно готується на паленому цукрі. На відміну від медових пряників, козулі не такі м'які, вони більш сухі, хрусткі. Але й зберігаються довше — до року. До речі, готове козульне тісто можна зберігати в холодильнику близько місяця, загорнувши його в харчову плівку. Пряники з козульного тіста можуть мати різні форми, і часто вони пов’язані з тематикою вашої події, ділиться фудблогерка Лана Юрченко.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти:

300 г цукру (для карамелі)

200 г цукру (в яйця)

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3 жовтки та 1 ціле яйце (С1 категорії)

200 г окропу

200 г вершкового масла 82% жирності

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800−900 г борошна

0,5 ч. л. солі

1 ч. л. соди (8 г)

2 ч. л. кориці

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0,5 ч. л. імбиру меленого

1 ч. л. мускатного горіха

0,5 ч. л. кардамону

0,5 ч. л. гвоздики

або 2 ч. л. з верхом суміші для пряників

Збиваємо до білого яйця і 200 г цукру.

Готуємо карамель: в широку каструлю з товстим дном висипаємо 300 г цукру і ставимо на плиту на середній (5 з 9) вогонь. Як цукор починає плавитися по краях каструлі, перемішуємо його лопаткою. Постійно перемішуємо силіконовою лопаткою з довгою ручкою до повного розчинення цукру.

В декілька прийомів обережно вливаємо крутий окріп і постійно перемішуємо. В киплячу карамель додаємо спеції, сіль і соду та гарно перемішуємо. Вогонь зменшуємо до мінімального (1 з 9), додаємо вершкове масло, нарізане кубиками, і перемішуємо до повного розчинення масла. При постійному помішуванні виливаємо цукрово-яєчну суміш. В миску просіюємо борошно і виливаємо карамель, вимішуємо лопаткою чи в кухонній машині.

Тісто має вийти в'язке, тягуче і таке, що гарно формується в кульку.

Тісто перекладаємо в два пакети і відправляємо в холодильник на ніч або на добу. Перед випічкою тісто дістаємо з холодильника і залишаємо на годину при кімнатній температурі.

Кожен шматок тіста ділимо навпіл і гарно розминаємо, зігріваючи руками, як пластилін. Тісто розкачуємо товщиною 5 мм і вирізаємо фігурки.

Випікаємо в заздалегідь розігрітій духовці за температури 180 градусів (верх-низ) 8−9 хв.

Ароматні пряники можна розписати білковою глазур'ю.

Раніше фудблогерка Анніна Карпенко поділилася рецептом шведського «Торта з ІКЕА» — смачного й дуже простого у приготуванні.

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