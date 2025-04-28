Пряники з козульного тіста: вийдуть у кожної господині
Його називають ідеальним тістом для пряників. Воно готується на паленому цукрі. На відміну від медових пряників, козулі не такі м'які, вони більш сухі, хрусткі. Але й зберігаються довше — до року. До речі, готове козульне тісто можна зберігати в холодильнику близько місяця, загорнувши його в харчову плівку. Пряники з козульного тіста можуть мати різні форми, і часто вони пов’язані з тематикою вашої події, ділиться фудблогерка Лана Юрченко.
Інгредієнти:
300 г цукру (для карамелі)
200 г цукру (в яйця)
3 жовтки та 1 ціле яйце (С1 категорії)
200 г окропу
200 г вершкового масла 82% жирності
800−900 г борошна
0,5 ч. л. солі
1 ч. л. соди (8 г)
2 ч. л. кориці
0,5 ч. л. імбиру меленого
1 ч. л. мускатного горіха
0,5 ч. л. кардамону
0,5 ч. л. гвоздики
або 2 ч. л. з верхом суміші для пряників
Збиваємо до білого яйця і 200 г цукру.
Готуємо карамель: в широку каструлю з товстим дном висипаємо 300 г цукру і ставимо на плиту на середній (5 з 9) вогонь. Як цукор починає плавитися по краях каструлі, перемішуємо його лопаткою. Постійно перемішуємо силіконовою лопаткою з довгою ручкою до повного розчинення цукру.
В декілька прийомів обережно вливаємо крутий окріп і постійно перемішуємо. В киплячу карамель додаємо спеції, сіль і соду та гарно перемішуємо. Вогонь зменшуємо до мінімального (1 з 9), додаємо вершкове масло, нарізане кубиками, і перемішуємо до повного розчинення масла. При постійному помішуванні виливаємо цукрово-яєчну суміш. В миску просіюємо борошно і виливаємо карамель, вимішуємо лопаткою чи в кухонній машині.
Тісто має вийти в'язке, тягуче і таке, що гарно формується в кульку.
Тісто перекладаємо в два пакети і відправляємо в холодильник на ніч або на добу. Перед випічкою тісто дістаємо з холодильника і залишаємо на годину при кімнатній температурі.
Кожен шматок тіста ділимо навпіл і гарно розминаємо, зігріваючи руками, як пластилін. Тісто розкачуємо товщиною 5 мм і вирізаємо фігурки.
Випікаємо в заздалегідь розігрітій духовці за температури 180 градусів (верх-низ) 8−9 хв.
Ароматні пряники можна розписати білковою глазур'ю.
Раніше фудблогерка Анніна Карпенко поділилася рецептом шведського «Торта з ІКЕА» — смачного й дуже простого у приготуванні.
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