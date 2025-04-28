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Пряники з козульного тіста: вийдуть у кожної господині

20:06 28 квітня 2025
Пряники. Фото фудблогерки Лани Юрченко

Його називають ідеальним тістом для пряників. Воно готується на паленому цукрі. На відміну від медових пряників, козулі не такі м'які, вони більш сухі, хрусткі. Але й зберігаються довше — до року. До речі, готове козульне тісто можна зберігати в холодильнику близько місяця, загорнувши його в харчову плівку. Пряники з козульного тіста можуть мати різні форми, і часто вони пов’язані з тематикою вашої події, ділиться фудблогерка Лана Юрченко.

Інгредієнти:

300 г цукру (для карамелі)

200 г цукру (в яйця)

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3 жовтки та 1 ціле яйце (С1 категорії)

200 г окропу

200 г вершкового масла 82% жирності

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800−900 г борошна

0,5 ч. л. солі

1 ч. л. соди (8 г)

2 ч. л. кориці

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0,5 ч. л. імбиру меленого

1 ч. л. мускатного горіха

0,5 ч. л. кардамону

0,5 ч. л. гвоздики

або 2 ч. л. з верхом суміші для пряників

Збиваємо до білого яйця і 200 г цукру.

Готуємо карамель: в широку каструлю з товстим дном висипаємо 300 г цукру і ставимо на плиту на середній (5 з 9) вогонь. Як цукор починає плавитися по краях каструлі, перемішуємо його лопаткою. Постійно перемішуємо силіконовою лопаткою з довгою ручкою до повного розчинення цукру.

В декілька прийомів обережно вливаємо крутий окріп і постійно перемішуємо. В киплячу карамель додаємо спеції, сіль і соду та гарно перемішуємо. Вогонь зменшуємо до мінімального (1 з 9), додаємо вершкове масло, нарізане кубиками, і перемішуємо до повного розчинення масла. При постійному помішуванні виливаємо цукрово-яєчну суміш. В миску просіюємо борошно і виливаємо карамель, вимішуємо лопаткою чи в кухонній машині.

Тісто має вийти в'язке, тягуче і таке, що гарно формується в кульку.

Тісто перекладаємо в два пакети і відправляємо в холодильник на ніч або на добу. Перед випічкою тісто дістаємо з холодильника і залишаємо на годину при кімнатній температурі.

Кожен шматок тіста ділимо навпіл і гарно розминаємо, зігріваючи руками, як пластилін. Тісто розкачуємо товщиною 5 мм і вирізаємо фігурки.

Випікаємо в заздалегідь розігрітій духовці за температури 180 градусів (верх-низ) 8−9 хв.

Ароматні пряники можна розписати білковою глазур'ю.

Раніше фудблогерка Анніна Карпенко поділилася рецептом шведського «Торта з ІКЕА» — смачного й дуже простого у приготуванні.

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