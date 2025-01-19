«Чимало людей казали, що мій пряниковий будиночок нагадує їм дім дитинства», — кондитерка Олена Зіберт

«Вікна заливаються прозорим мармеладом і виглядають, немов скляні»

— Пряникові будинки у новій серії схожі на справжні, — говорить Олена Зіберт. — Чимало людей казали мені, що дім з блакитними дверима та віконницями (фото у заголовку) нагадує їм дім дитинства. Справді, я створювала цей пряниковий будиночок, надихаючись фото старого будинку. Виготовити такий будиночок нелегко. Потрібно вирізати кожну деталь, спекти її, а потім скласти деталі та зафіксувати. Щоб все стало на свої місця, має бути точність до одного міліметра.

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— Філігранна робота! А яким чином надаєте колір деталям?

— В будинку з блакитними вікнами та дверима цукрово-білкову глазур (айсинг) я наносила на поверхні кондитерським шпателем широкими мазками. Робила це таки чином, щоб були незафарбовані проміжки. Тоді це схоже на потріскане від часу тинькування. Також такого ефекту можна досягти, якщо айсинг шпателем наносити тонким шаром, щоб просвічувався коричневий колір пряника. Пофарбовані деталі підсушуються в духовці при температурі 70 градусів.

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— З чого створені віконечка?

— Вони заливаються прозорим мармеладом, і таким чином виглядають, немов скляні. В іншому будиночку стіни я пофарбувала авторською фасадною глазур'ю зеленого кольору. Мініатюрні деталі, яких у будинку дуже багато, покрила фасадною глазур'ю червоного кольору. Працювати довелось обережно, щоб не зламати їх.

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Створення пряникового будиночка – філігранна робота

«Дивовижно виглядає будиночок, якщо його покрити кондитерським лаком»

— Яка краса!

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— Дивовижно виглядає будиночок, якщо його покрити кондитерським лаком, зробити який під силу навіть дитині. Потрібно змішати один жовток і одну чайну ложку згущеного молока, нанести цю суміш на поверхню пензлем. Щоб лак не липнув, треба просушити пряники в духовці при 60 градусах протягом приблизно 15 хвилин. Якщо потрібен колір відмінний від кольору пряника, можна додати харчовий фарбник. Найпопулярніші кольори — червоний, коричневий, зелений та чорний. Я додала трішки темно-коричневого. Ефект — неначе будиночок шоколадний та ще й лакований.

Покритий кондитерським лаком пряниковий будиночок дивовижно гарний

— Який смак у пряникових будиночків?

— Взимку в тісто додаю багато спецій: корицю, імбир, мускатний горіх, коріандр, перець і гвоздику. Також там є мед, тож пряники дуже запашні.

«З крихт пряників можна приготувати тістечко „картопля“»

— Чи можна таким кондитерським лаком покривати будь-які пряники?

— Так. І навіть пряники з начинкою. До речі, раджу приготувати таку смакоту. Із задоволенням поділюсь з читачами рецептом.

Пряники з начинкою Для тіста кладемо в місткість такі інгредієнти: Цукор — 200 г

Сіль — 1/3 ч. ложки

Кориця — 2 ч. ложки

Сода — 1 ч. ложка

Мед — 150 г

Яйця — 2 шт.

Вершкове масло — 100 г Все перемішуємо, ставимо на водяну баню, постійно помішуючи. Масло повинно розтанути, і вся маса почне пузиритися (приблизно 10 хвилин). Потім знімаємо з водяної бані, і додаємо 150 г борошна. Перемішуємо ложкою тісто і залишаємо, поки воно остигне, після чого додаємо ще 450 — 500 г борошна і замішуємо тісто. Треба, щоб тісто стало еластичним і трохи липнуло до рук. Після чого, припилюючи стіл і качалку борошном, розкачуємо і вирізаємо пряники за допомогою вирубок. Наприклад, пряники можуть бути у формі сердечка. Робимо парну кількість заготовок. На одну частину в центрі викладаємо густе повидло, зверху викладаємо другу таку ж пряничну заготовку і притискаємо краї. Випікати пряники при температурі 190 градусів 10 — 15 хвилин, залежно від розмірів пряників. Готові пряники збільшаться в об'ємі й трішки зарум'яняться.

— Яка начинка найкраща?

— Повидло брати краще кисло-солодке, наприклад яблучне або сливове, і дуже густе. Тоді начинка не буде витікати. А взагалі, якщо класти начинки зовсім трішечки, то можна використовувати варення з будь-яких ягід, що вам подобаються.

— А яким чином декорувати пряники?

— Зверху їх можна покрити кондитерським лаком або сиропом. Зварити сироп можна таким чином. 100 г цукру перемішуємо з 30 мл води, ставимо на вогонь, і з моменту закипання варимо дві хвилини. Потім зразу кондитерським пензлем наносимо на прянички. Така глазур застигає миттєво.

— Які десерти можна збагатити пряниковим смаком, що зараз дуже популярний? Навіть існує пряниковий сироп, яким доповнюють каву.

— Крихту пряників можна додавати до морозива. Варто поєднати її з подрібненими горіхами. З крихт пряників також можна приготувати тістечко «картопля» або кейк-попси — смаколики у вигляді кульок на паличках.

Олена Зіберт: «Взимку в пряникове тісто додаю багато спецій : корицю, імбир, мускатний горіх, коріандр, перець і гвоздику»

— Як приготувати тістечко «картопля»?

— Це дуже просто.

Тістечко «картопля» з імбирних пряників 300 г пряників перемолотити в блендері до мілкої крихти. Додати 5 столових ложок какао-порошку, 100 г м'якого вершкового масла, 200 г згущеного молока. Всі інгредієнти змішуємо, формуємо тістечка у вигляді картоплі і обвалюємо в какао. Для більшої схожості можна ще зробити «паростки» з грубо порізаних горіхів — наприклад, арахісу чи фундука.

— Можна уявити, яка це смакота!

— Також пряники добре поєднуються із зефіром. Якщо на пряник відсадити зефір, а зверху покласти інший пряник, отримаєте зефіросендвіч. В принципі, з пряників можна зробити й торт з бананами та сметанним кремом. Це до снаги навіть дитині.

Пряниковий торт 400 г пряників

500 г сметани 20%

Цукрова пудра — 50 — 100 г (на смак)

Банани — 3 шт. Пряники ріжемо на невеличкі шматочки, занурюємо в сметанний крем (сметану збиваємо з цукровою пудрою) і викладаємо в силіконову форму (або скляну, яку всередині попередньо покриваємо харчовою плівкою). Другий шар — це порізані на кружечки банани. Потім знову викладаємо пряники у сметанному кремі — і знову банани. Робимо так, поки не закінчаться інгредієнти. Потім ставимо торт в холодильник на кілька годин. Перед подачею перевертаємо на тарілку. Зверху торт можна посипати подрібненими горіхами або тертим шоколадом. І смачного!

Нагадаємо, в творчому доробку Олени Зіберт є цілі колекції пряникових будиночків, зокрема весільна, різдвяна та великодня.

Фото з альбому Олени Зіберт

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