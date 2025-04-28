Обмеження і виключення: як воєнний стан впливає на виїзд жінок за кордон

Під час воєнного стану, який зараз триває в Україні, для певної категорії громадян виїзд за кордон обмежений. Це передбачає Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу».

ВІДЕО ДНЯ

Згідно закону, зараз виїзд за кордон жінкам дозволено. Це стосується і медикинь, і українок, які перебувають на військовому обліку. Проте для жінок, які займають деякі посади, для перетину кордону потрібні певні документи.

Зокрема, вільний виїзд за кордон заборонений держслужбовицям та депутаткам. Їм дозволяється виїхати, якщо вони мають документ про відрядження. Така сама норма розповсюджується на військовослужбовиць за контрактом.

Наразі закон не передбачає обов'язкову мобілізацію жінок, вони можуть вступити до лав армії лише за власною згодою, підписавши контракт.

РЕКЛАМА

У січні 2025 року президент України підписав документ зі змінами Закону про мобілізацію. За новими правилами, жінки, які за самі добровільно стали на військовий облік, мають бути зараховані до військового обліку військовозобов'язаних. Згідно з Конституцією України, на цю категорію жінок автоматично поширюватимуться усі зобов'язання, які покладені на чоловіків під час воєнного стану.

Як зазначив заступник керівника Офісу Президента України Паліса, наразі питання мобілізації жінок гостро не стоїть, передає «24 канал». За його словами, «цей варіант ізраїльського досвіду було б доцільно розглянути в майбутньому».

Нагадаємо, громадяни України, які виключені з військового обліку, можуть виїхати за кордон.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Україні змінили правила відстрочки від мобілізації.

133

Читайте нас у Facebook