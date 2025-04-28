Масштабний блекаут паралізував Європу: Іспанія, Португалія, Франція та інші країни залишилися без електрики (відео)

З перебоями з електропостачання, як нещодавно Україна, 28 квітня зіткнулись деякі країни Західної Європи. Як інформує EuroNews, під блекаут попали Іспанія, Португалія, Бельгія, Нідерланди, Італія та Франція. Відключення світла розпочалося близько полудня за місцевим часом, паралізувавши транспорт, зв'язок та інфраструктуру. За інформацією Politico, в Іспанії блекаут стався в багатьох містах — від Мадрида до Лісабона. Також велика частина Піренейського півострова залишилася без світла.

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Зокрема, Міжнародний аеропорт Барахас у Мадриді та аеропорт імені Умберту Дельгаду в Лісабоні були закриті після того, як залишилися без електрики. Також постраждали телекомунікаційні мережі, внаслідок чого, мешканці обох країн кажуть, що не мають доступу до мобільних мереж.

Згодом у всьому регіоні зупинилися усі інші аеропорти, через що безліч пасажирів застрягли в метро Мадрида та Лісабона — поїзди застрягли в тунелях між станціями.

Відключення електроенергії також торкнулося лікарень, включаючи мадридську La Paz та кілька медичних закладів у Португалії, деякі з яких були змушені скасувати операції.

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У виданні зазначили, що іспанський оператор Red Eléctrica активував протоколи для відновлення подачі електроенергії після масштабного відключення.

«Причини аналізуються, всі ресурси спрямовуються на усунення», — йдеться в повідомленні.

У Португалії також були зафіксовані серйозні перебої з електропостачанням. За інформацією місцевих ЗМІ, проблеми почались близько опівдня, майже одночасно з Іспанією. Збій паралізував нормальну роботу усієї інфраструктури, комунікацій, вокзалів, аеропортів, підприємств і будівель.

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При чому, у деяких містах Португалії є проблеми з мобільним зв'язком, а також сповільнення роботи інтернету.

Також ЗМІ пишуть про те, що метро двох головних португальських міст — Лісабона та Порту — залишається закритим і не працює через відключення електроенергії. Крім того, португальська поліція повідомила про збої в роботі світлофорів по всій країні.

За даними європейських ЗМІ, збої також були зафіксовані в Андоррі та деяких регіонах Франції. Причому, наслідки доходять аж до Бельгії.

Наразі причини масштабного збою в роботі електричних мереж невідомі. Уряд Іспанії скликав екстрене засідання для координації дій, а влада Португалії та Франції також перебуває в режимі підвищеної готовності. Причини масштабного збою поки не названі, але експерти не виключають можливості кібератаки на енергетичну інфраструктуру.

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Як раніше повідомляли «ФАКТИ», у червні 2024 року більша частина Адріатичного узбережжя Хорватії, а також Албанія, Чорногорія та Боснія залишились без електроенергії.

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