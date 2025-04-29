Змішайте ці 2 інгредієнти й забудете про пил у квартирі: відома блогерка дала слушну пораду господиням
Блогерка Олена Матвєєва, яка поділилася лайфаком щодо чищення мікрохвильовки, вважає, что існує спосіб надовго позбавитись пилу у квартирі.
І в цьому допоможе копійчаний засіб, який може приготувати кожна господиня.
«Я покажу вам потужний продукт, який реально працює й допомагає при прибиранні», — розповіла блогерка.
Для приготування засобу знадобиться 95% спирт, гліцерин та звичайна вода.
У посуд налити 250 мл теплої води, додати одну столову ложку гліцерину та приблизно пів флакона спирту.
У суміші змочити серветку, віджати її майже насухо й можна протирати поверхні.
Час від часу серветку потрібно змочувати в цій воді, добре віджимати й знов протирати поверхні.
Зі свого досвіду Олена поділилася цим робочим методом боротьби з пилом. За її словами, після такого протирання пил дуже довго не осідає.
Раніше Олена Матвєєва поділилася лайфаком, як відбілити пожовтілий пластик.
Також нагадаємо, що гліцерин разом з нашатирним спиртом можна використовувати для миття вікон. Результат буде видно одразу. Вікна будуть чистими. Пил не осідатиме на них так швидко, а дощові краплі не залишать розводів.218
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