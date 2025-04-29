Змішайте ці 2 інгредієнти й забудете про пил у квартирі: відома блогерка дала слушну пораду господиням

Блогерка Олена Матвєєва, яка поділилася лайфаком щодо чищення мікрохвильовки, вважає, что існує спосіб надовго позбавитись пилу у квартирі.

І в цьому допоможе копійчаний засіб, який може приготувати кожна господиня.

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«Я покажу вам потужний продукт, який реально працює й допомагає при прибиранні», — розповіла блогерка.

Для приготування засобу знадобиться 95% спирт, гліцерин та звичайна вода.

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У посуд налити 250 мл теплої води, додати одну столову ложку гліцерину та приблизно пів флакона спирту.

У суміші змочити серветку, віджати її майже насухо й можна протирати поверхні.

Час від часу серветку потрібно змочувати в цій воді, добре віджимати й знов протирати поверхні.

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Зі свого досвіду Олена поділилася цим робочим методом боротьби з пилом. За її словами, після такого протирання пил дуже довго не осідає.

Раніше Олена Матвєєва поділилася лайфаком, як відбілити пожовтілий пластик.

Також нагадаємо, що гліцерин разом з нашатирним спиртом можна використовувати для миття вікон. Результат буде видно одразу. Вікна будуть чистими. Пил не осідатиме на них так швидко, а дощові краплі не залишать розводів.

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