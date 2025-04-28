Кому не слід їсти м’ясо: ці захворювання є протипоказаннями

Здорова дієта включає лише обмежену кількість м'яса, але для деяких людей навіть невелика кількість може бути шкідливою. Є хвороби, при яких взагалі не можна їсти м'ясо, пише видання Strona Zdrowia.

ВІДЕО ДНЯ

Хоча м'ясо є джерелом деяких важливих поживних речовин, зокрема: заліза, вітамінів групи B, мінералів та білка, воно також містить багато шкідливих сполук і навіть алергенів. Вони можуть бути особливо шкідливими для деяких людей.

Як зазначають у публікації, вживання м'яса погіршує такі проблеми, як ожиріння, атеросклероз, серцево-судинні захворювання, онкологічне лікування.

Шкідливі сполуки в м'ясі — це, перш за все, жир, який є джерелом насичених жирних кислот, холестерину та розчинених токсинів. Це включає, серед іншого: забруднення від кормів для тварин, води, повітря, ліків. М'ясна нарізка також містить харчові добавки, особливо проблемний нітрит натрію із солі для засолу. Цей консервант легко перетворюється на канцерогенні сполуки. Також у м’ясі та перероблених продуктах (м'ясній нарізці, ковбасах, хот-догах тощо) міститься багато інших запальних сполук, які організм може нейтралізувати в невеликих кількостях та за допомогою дієти, багатої на рослинні продукти.

РЕКЛАМА

За словами експертів, у 19-річному фінському дослідженні заміна лише 1% калорій тваринного походження рослинними білковими продуктами була пов'язана зі зниженням ризику розвитку діабету 2 типу на 18 відсотків. Також дослідження показало, що вживання червоного та обробленого м’яса пов’язане з розвитком депресії більш ніж на 25 відсотків, тоді як вживання овочів та фруктів мало протилежний ефект. У фінському дослідженні підвищене споживання білка з продуктів тваринного походження, таких як м’ясо, було пов’язане з підвищенням ризику розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки на 50 відсотків.

Вживання рожевого в'яленого м'яса більше 4 разів на тиждень збільшує ймовірність погіршення симптомів астми на 76%. На основі результатів 42 досліджень було виявлено, що споживання червоного м’яса зростає до 70 відсотків. Розвиток гестаційного діабету може спричинити ускладнення для матері та ненародженої дитини, і йому сприяє вживання будь-якого червоного м’яса, включаючи оброблене м’ясо.

Тож не дивно, що у світі все більш поширюється атлантична дієта, яка знижує рівень холестерину і розтоплює жир. Однак фахівці попереджають, що переїдання навіть здорових продуктів додасть зайвих кілограмів, тому обов’язково стежте за їхніми порціями.

РЕКЛАМА

91

Читайте нас у Facebook