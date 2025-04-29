Без борошна та цукру: готуємо шоколадний вівсяномлинець
Відомо, що дуже корисна класична каша з вівсяної крупи подобається не всім, тому кулінари додають в неї різні смачні інгредієнти. Але ця страва на сніданок не залишить байдужим ні вас, ні ваших діток. Звичайна вівсянка в смачному поєднанні з какао, ніжним вершковим кремом та ягодами, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.
Складники:
- Вівсянка плющена — 40 г
- яйце — 1 шт.
- молоко — 50 г
- розпушувач — ¼ ч. л.
- какао — 1 с. л.
- сир кисломолочний — 40 г
- йогурт густий — 1 с. л.
- будь-які ягоди — 80 г
- мед — 1 ч. л.
- кориця та ванілін — на смак
Приготування:
Перебиваємо блендером вівсянку з молоком, яйцем, розпушувачем, какао та спеціями.
Смажимо млинець до готовності з двох сторін. Перебиваємо блендером сир з йогуртом та медом. Змащуємо млинець сирним кремом, посипаємо ягодами та складаємо навпіл.
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