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Без борошна та цукру: готуємо шоколадний вівсяномлинець

20:08 29 квітня 2025
шоколадний вівсяномлинець

Відомо, що дуже корисна класична каша з вівсяної крупи подобається не всім, тому кулінари додають в неї різні смачні інгредієнти. Але ця страва на сніданок не залишить байдужим ні вас, ні ваших діток. Звичайна вівсянка в смачному поєднанні з какао, ніжним вершковим кремом та ягодами, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

Складники:

  • Вівсянка плющена — 40 г
  • яйце — 1 шт.
  • молоко — 50 г
  • розпушувач — ¼ ч. л.
  • какао — 1 с. л.
  • сир кисломолочний — 40 г
  • йогурт густий — 1 с. л.
  • будь-які ягоди — 80 г
  • мед — 1 ч. л.
  • кориця та ванілін — на смак

Приготування:

Перебиваємо блендером вівсянку з молоком, яйцем, розпушувачем, какао та спеціями.

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Смажимо млинець до готовності з двох сторін. Перебиваємо блендером сир з йогуртом та медом. Змащуємо млинець сирним кремом, посипаємо ягодами та складаємо навпіл.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт незвичайних фаршированих яєць — смачних та красивих, як у ресторані.

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