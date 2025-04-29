Без борошна та цукру: готуємо шоколадний вівсяномлинець

Відомо, що дуже корисна класична каша з вівсяної крупи подобається не всім, тому кулінари додають в неї різні смачні інгредієнти. Але ця страва на сніданок не залишить байдужим ні вас, ні ваших діток. Звичайна вівсянка в смачному поєднанні з какао, ніжним вершковим кремом та ягодами, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

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Складники: Вівсянка плющена — 40 г

яйце — 1 шт.

молоко — 50 г

розпушувач — ¼ ч. л.

какао — 1 с. л.

сир кисломолочний — 40 г

йогурт густий — 1 с. л.

будь-які ягоди — 80 г

мед — 1 ч. л.

кориця та ванілін — на смак

Приготування:

Перебиваємо блендером вівсянку з молоком, яйцем, розпушувачем, какао та спеціями.

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Смажимо млинець до готовності з двох сторін. Перебиваємо блендером сир з йогуртом та медом. Змащуємо млинець сирним кремом, посипаємо ягодами та складаємо навпіл.

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