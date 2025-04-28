Незвичайні фаршировані яйця: смачно та красиво, як у ресторані

Фаршировані яйця подобаються і дорослим, і дітям. Готується страва просто та швидко. Спробуйте це зробити — і переконайтесь. Ця страва бюджетна. А виглядає так само красиво, як у ресторані, якщо її подати естетично. Привчайте дітей до естетики — це дуже важливо. Вони будуть вам вдячні, коли виростуть.

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Готуйте із задоволенням — тоді страва вийде особливо смачною та красивою. Цікавтеся думкою рідних, щоби вдосконалювати рецепт. Адже кожна людина має свої уявлення про ідеальний смак.

Рецептом фаршированих яєць поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

Фаршировані яйця

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Яйця відварюємо та очищаємо. Поміщаємо їх у воду зі слайсами відвареного буряка, додаємо трохи оцту і даємо постояти. Ви отримаєте дуже гарний колір.

Далі все просто. Розрізаємо яйця на половинки. До жовтків додаємо трохи майонезу, сіль, перець. Можна додати перчик чилі. У цю начинку додати кілька крапель оливкової олії.

Фаршируємо за допомогою ложечки чи кондитерського мішка. Прикрашаємо свіжою зеленню та подаємо.

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Смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом ще одного делікатесу — маринованої моцарели. А блогерка Анастасія Романенко розповіла, як приготувати найсмачніші «чебуреки для схуднення», у яких мінімум калорій.

Фото з альбому Елли Іванової

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