Команда благодійної платформи dity. help, створеної Всеукраїнським благодійним Таврійським фондом Миколи Баграєва, відвідала Азербайджан. Зокрема, команда взяла участь в організації благодійної мистецької акції «Для дітей заради майбутнього. Україна — Азербайджан». Її мета — підтримати українських дітей, які постраждали від війни та проходять реабілітацію в сонячному Азербайджані. Про це «ФАКТАМ» розповіли у пресслужбі Миколи Баграєва.

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«Це особливий соціальний проєкт, який приніс тепло і добро в серця дітей, які втратили рідних внаслідок війни. Водночас — це важлива подія в житті творчих дітей, які отримали нагоду продемонструвати свої таланти та доєднатися до благочинності. „Для дітей заради майбутнього“ — це не просто слоган. Це дії, які ми повинні виконувати постійно, особливо зараз. Ми довели, що коли люди об’єднуються, незважаючи на відстані та різноманітність культур, коли кожен робить свій посильний внесок, виходять важливі і потрібні справи», — говорить Микола Баграєв.

У складі української делегації приїхали юні артисти — лауреати престижних українських та міжнародних дитячих вокальних конкурсів.

В заході взяли участь юні українські артисти – лауреати престижних відчизняних та міжнародних дитячих вокальних конкурсів

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На концерті в Баку було представлено сучасну вокальну майстерність юних українських талантів. Це посприяло культурному обміну між українськими та азербайджанськими дітьми.

«Ми познайомили азербайджанців з українською культурою, з сучасними та легендарними українськими піснями. Ми обмінялися такими теплими емоціями, щоб діти, до яких доторкнулася війна, трішки перезавантажились і набралися гарних позитивних емоцій, розвантажились і приїхали в Україну з неймовірно гарними враженнями», — розповіла ведуча музичного телеканалу М1 Галина Завійська.

Баку подарував українським дітям теплі яскраві емоції

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Під час мистецького заходу українські та азербайджанські артисти разом заспівали легендарну «Червону руту», а також «Я не здамся без бою», дуже відому азербайджанську пісню «GEL Ey Seher». Яскравою крапкою заходу стало масове виконання нашої «Червоної калини».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що оргкомітет II Благодійного дитячого конкурсу Dity. Help Music розпочав прийом заявок на участь у конкурсі серед дітей віком від 6 до 18 років включно.

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