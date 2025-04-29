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Буряк і м’ята: несподіваний тандем у делікатесній страві

21:59 29 квітня 2025
Холодний суп з буряком і м'ятою. Фото Елли Іванової

Надворі стає тепліше з кожним днем. А це означає — час приготувати холодний суп. Чудова ідея — використовувати буряк. А в тандемі з м'ятою — це справжній делікатес. Таке поєднання вельми несподіване — чи не так? Спробуйте — і матимете свою думку. Якщо сподобається, візьміть цей рецепт на замітку. Страва готується легко та швидко. Подавайте її красиво!

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні.

Буряковий холодний суп з м'ятою

  • 2 буряка
  • Сіль
  • Часник
  • 1 столова ложка лимонного соку
  • 1 чайна ложка винного оцту
  • Трохи водички
  • Зелена цибуля
  • 1 столова ложка сметани
  • 150 г кефіру
  • 1 свіжий огірочок
  • 3 варених яйця
  • Пластівці перцю «чилі»
  • Свіжа м'ята

Відварюємо буряк, тремо на крупній тертці, додаємо улюблені спеції, часник, лимонний сік і винний оцет, а також трохи води, щоб замаринувати. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на пів години. Потім додаємо натерті огірки, яйця, кефір, сметану, зелену цибулю та м'яту.

Подавайте страву охолодженою. Пригощайте рідних і близьких.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт освіжаючого та ситного холодника.

Фото з альбому Елли Іванової

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