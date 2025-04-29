Нацбанк визнав небездоганною ділову репутацію Порошенка: названо причини

Національний банк України визнав небездоганною ділову репутацію Петра Порошенка, як власника істотної участі в АТ «Міжнародний інвестиційний банк» (МІБ). Про це йдеться у повідомленні Нацбанка від 29 квітня. Причиною такого рішення є застосування до Порошенка персональних економічних санкцій.

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«Підставою для ухвалення рішення стало застосування до власника істотної участі в АТ МІБ Порошенка Петра Олексійовича ознаки небездоганної ділової репутації, визначеної в підпункті 2 пункту 62 глави 6 розділу II Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку від 22.12.2018 № 149 (зі змінами)… ознакою небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов’язаною з дотриманням закону та публічного порядку, є, зокрема, застосування Україною санкцій до такої особи», — йдеться у повідомленні НБУ.

У Національному банку зазначили, що засідання Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури проводилося 28 квітня дистанційно у Zoom. До засідання приєднали представників Порошенка — адвоката Ігоря Голованя та представника МІБ — заступник начальника юридичного управління Олександра Грищенка, яким дали «всі можливості надати свої пояснення (бути заслуханими) в межах відкритого адміністративного провадження».

При цьому до будівлі НБУ прибули народні депутати з партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка Ніна Южаніна, Михайло Бондар, Артур Герасімов, Ростислав Павленко й «вимагали забезпечити їм можливість бути фізично присутніми на засіданні Комітету», заявляють у Нацбанку.

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«Національний банк розцінює дії народних депутатів та осіб, що їх супроводжували, зокрема ведення прямої трансляції їхнього перебування в НБУ в ефірі „5 каналу“ та виклик Національної поліції, як спробу тиску на працівників НБУ та намагання зірвати роботу Комітету. НБУ розгляне можливість подання заяви до правоохоронних органів про тиск та перешкоджання діяльності з боку зазначених народних депутатів та осіб, що їх супроводжували», — заявили в Нацбанку.

Нагадаємо, 13 лютого президент України Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО проти п’ятьох українських бізнесменів та політиків включно з п’ятим президентом Петром Порошенком.

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