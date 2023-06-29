Генсек НАТО сподівається переконати Туреччину дозволити Швеції приєднатися до Альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що скликав на 6 липня зустріч високопосадовців з Туреччини, Швеції та Фінляндії, щоб спробувати подолати турецькі заперечення проти вступу Швеції до військового альянсу. Про це повідомляє Associated Press. Раніше «ФАКТИ» писали, що Туреччина погодилася ратифікувати заявку Фінляндії на вступ до НАТО.

Тим часом угорські законодавці заявили, що довгоочікуване голосування в парламенті щодо ратифікації заявки Швеції на членство в НАТО не відбудеться до осінньої законодавчої сесії. Це майже напевно означатиме, що скандинавська країна не отримає «зелене світло» вчасно до великого саміту 11−12 липня.

Швеція подала заявку на вступ до НАТО минулого року після того, як росія вторглася в Україну на тлі поширеного в Європі занепокоєння, що президент володимир путін може розширити війну. Щоб задовольнити вимоги Туреччини, скандинавська країна змінила своє антитерористичне законодавство і зняла ембарго на постачання зброї до Туреччини.

Але президент Реджеп Таїп Ердоган повідомив у заяві, розміщеній на його сторінці в соціальній мережі, що в розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцем по телефону він знову висловив своє занепокоєння з приводу членства Швеції в НАТО.

Скликання зустрічі перед самітом 6 липня стало останнім відчайдушним зусиллям Столтенберга, спрямованим на те, щоб привести цю північну країну до лав НАТО на наступному саміті. Це стало б дуже символічним моментом і ще одним свідченням того, як війна росії в Україні підштовхує країни до вступу в західний альянс.

«Настав час вітати Швецію як повноправного члена НАТО», — сказав Столтенберг журналістам.

У переговорах у Брюсселі візьмуть участь міністри закордонних справ, керівники розвідок і радники з питань безпеки Туреччини, Швеції та Фінляндії.

Угорщина ніколи чітко не заявляла публічно про свої побоювання щодо можливого членства Швеції. Представники НАТО очікують, що вона послідує цьому прикладу, коли Туреччина зніме свої заперечення.

Раніше «ФАКТИ» публікували точку зору експертів щодо результатів розслідування оборонного комітету шведського парламенту: напад росії на Швецію можливий.

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