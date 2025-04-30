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Суспільство та люди

Військові, які пішли в СЗЧ, можуть повернутися до 25 серпня: Рада ухвалила важливий закон

12:26 30 квітня 2025
Рада визначила терміни повернення із СЗЧ без кримінального переслідування. Ілюстративне фото зі сторінки ЗСУ у соцмережах

Восени минулого року Верховна Рада України ухвалила закон, яким було дозволено повернення військовими, що самовільно залишили частини (СЗЧ), в свої підрозділи без кримінального переслідування. Тоді ж був визначений термін повернення — до 1 січня 2025 року.

А в середу, 30 квітня, парламент прийняв ще один подібній закон, проголосувавши за законпроєкт № 13177. Як повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко, його підтримали 282 нардепів.

Згідно з документом, військові, які пішли в сзч, можуть добровільно повернутись до 30 серпня 2025 року.

Також законом впроваджується новий функціонал у застосунку «Армія+» — подати рапорт на повернення можна буде онлайн.

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Також депутати підтримали зміни, що стосуються призупинення служби в період воєнного стану. Так, командир частини зможе поновити контракт та виплати без суду. В той же час військові, які повернуться із СЗЧ, не зможуть претендувати на пільги за період відсутності.

Парламентарі підтримали рішення щодо невідкладного направлення проголосованого проєкту закону на підпис.

Нагадаємо, що взимку був затриманий та відправлений під арешт командир бригади, в якій були зафіксовані масові випадки самовільного залишення частини.

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Ілюстративне фото зі сторінки ЗСУ в соцмережах

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