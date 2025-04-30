Вони посилюють біль у суглобах і пошкоджують кістки: ці продукти краще викинути з холодильника

Вони мають запальну дію, містять пурини або багато жиру та алергенних білків. Їхня присутність у нашому раціоні може бути причиною запалення суглобів, болю в кістках та остеопорозу. Варто виключити їх зі свого раціону або хоча б обмежити їх споживання. Про які продукти йдеться, розповіли автори видання zywienie.abczdrowie.pl.

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Результати дослідження, опубліковані в BMC Musculoskeletal Disorders, показали, що червоне м'ясо не таке шкідливе для суглобів, як вважає багато людей. Насправді це здоровіша альтернатива обробленому м'ясу. Ковбаси, хот-доги, а також м'ясні консерви та гамбургери можуть містити як нітрити, так і пурини. Перші подразнюють травний тракт і посилюють запалення в організмі, тоді як пурини можуть спричинити накопичення шкідливої сечової кислоти в організмі. Це явище типове для людей з подагрою, але також і для тих, чий раціон особливо багатий на пурини.

Деякі види риби або морепродуктів також можуть містити велику кількість пуринів. Тож варто бути розсудливим, коли берете тунець, анчоуси й навіть сардини та гребінці. Ці, як і всі інші морепродукти (включно з улюбленими для багатьох креветками), можуть містити до 150 мг пуринових сполук на 100 г продукту.

Фахівці зазначають, що молочні продукти дуже важливі в раціоні. Це цінне джерело білка, а також кальцію, який важливий для кісток. На жаль, цільножирні молочні продукти, такі як білий сир або жовтий сир, також містять казеїн, який є типом білка. Деякі дослідження показують, що казеїн може посилювати запалення в організмі, що для пацієнтів із запальними захворюваннями суглобів означає посилення болю.

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Цукор має запальну дію, а це означає, що він особливо протипоказаний людям із запальними захворюваннями, включно з ревматоїдним артритом. Їм слід уникати підсолоджених цукром напоїв і навіть усіх солодощів з полиць магазинів.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, які овочі та фрукти можуть виявитися небезпечними для здоров’я.

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