Виплати, бензин та світлофори: що зміниться в Україні з 1 травня

З 1 травня в Україні почнуть працювати нові правила, що стосуються як військовослужбовців, так і цивільних. Так, зокрема, з цієї дати легший варіант базової загальної військової підготовки проходитимуть військовозобов'язані, роком раніше визнані «обмежено придатними», яких мобілізують після проходження ВЛК. Нині вже такої категорії немає — є лише «придатні» та «непридатні» до служби.

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Також у травні Міноборони планує запустити два нових типи відстрочок: для людей з тимчасовою непрацездатністю (терміном від 6 до 12 місяців) та для громадян, які мають чоловіка чи дружину на службі та дитину до 18 років. Відстрочки можна буде оформити у додатку «Резерв+».

З 1 травня мають підвищити виплати курсантам — стипендія становитиме 8 тисяч грн. При цьому курсантам, які на останньому курсі навчатимуться на відмінно, виплати становитимуть 20 тисяч гривень. Стільки ж платитимуть курсантам під час проходження практики.

Також завершується дія пільгових тарифів на електроенергію деяким категоріям споживачів, що діють до 30 квітня. Йдеться про власників приміщень з електроопалювальними установками та негазифікованих будинків. Для них за перші 2000 кіловат-година застосовувалася пільгова ставка 2,64 гривні за кіловат-годину. Вже у травні тариф, як і раніше, становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину.

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Щодо житлових субсидій, то Пенсійний фонд України визначатиме, хто отримуватиме державну допомогу до 30 квітня 2026 року. Зазвичай виплати призначають автоматично. Однак у деяких випадках громадянам доведеться подавати заяву.

Це стосується сімей, де є внутрішньо переміщені особи, а також ВПО, які орендують житло. Також до ПФУ необхідно буде подати заяву тим домогосподарствам, у яких кількість зареєстрованих осіб, що фактично проживають, менша, ніж кількість зареєстрованих.

Запрацюють з травня і нові правила щодо дорожнього руху — оновляться вимоги до світлофорів. Зелене світло має відтоді бути більш насиченим. Втім, оновлення торкнеться нових світлофорів — тих, що встановлюватимуть у рамках реконструкцій.

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З 1 травня набирає чинності ухвалений влітку минулого року закон, яким усі АЗС зобов'язують додавати в паливо не менше 5% так званого біоетанолу, або спирту, виробленого з рослинних компонентів, насамперед із кукурудзи. Експерти не виключають, що ціна на бензин може зрости на 50−80 копійок за літр.

Можуть очікувати на підвищення виплат деякі категорії пенсіонерів — ті, кому в травні виповниться 70, 75 і 80 років. Так, люди віком від 70 до 74 років включно одержують доплату до пенсії у розмірі до 300 гривень, у віці від 75 до 79 років включно — до 456 гривень, а ті, кому виповнилося 80 років і більше, отримують доплату до пенсії у розмірі до 570 гривень. Це правило не розповсюджується на пенсіонерів, розмір пенсій яких перевищує 10340 гривень 35 копійок.

А ось ціни на газ не повинні зрости. Так, Кабмін продовжив дію «Положення про покладання спеціальних обов'язків на державні компанії», яким регулюються ціни на газ в Україні під час війни. Пільгові ціни виробникам теплової енергії для надання комунальних послуг споживачам у міжопалювальний період діятимуть до 31 жовтня 2025 року.

Ілюстративне фото Pixabay

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