Пауза в допомозі США Україні може бути гіршою за Афганістан: у США приголомшили новою заявою

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який раніше говорив, що Зеленський має піти у відставку, попередив про потенційно катастрофічні наслідки для України, якщо адміністрація Трампа не відновить військову допомогу та обмін розвідданими зі східноєвропейською країною.

ВІДЕО ДНЯ

«Поки тривають бойові дії, якщо ми відключимо Україну, це буде гірше, ніж Афганістан, — сказав Грем, цитує політика NBC News. - Поки у нас не буде припинення вогню, я давав би Україні те, що їй потрібно в плані розвідки та зброї, щоб захистити себе. Щодо росії, то я готую санкції проти їхнього банківського та енергетичного секторів, закликаючи їх сісти за стіл переговорів. Якщо вони не беруть участі в припиненні вогню і мирних переговорах з адміністрацією, ми повинні накласти на них санкції».

Його коментарі прозвучали лише через кілька днів після того, як адміністрація Трампа призупинила військову допомогу та обмін розвідданими з Україною.

Минулого тижня допомога США Україні раптово призупинилася після того, як напруженість між президентом Дональдом Трампом, віце-президентом Джей Ді Венсом і президентом України Володимиром Зеленським переросла під час зустрічі в Овальному кабінеті у перепалку. У результаті цієї зустрічі росія посилила шквал обстрілів України.

РЕКЛАМА

«Ми намагаємося інтегрувати наші економіки. Ми намагаємося переконатися, що Україна має цінність для американської економіки», — сказав Грем.

Відповідаючи на питання про угоду з корисними копалинами в Україні під час окремого інтерв’ю Sunday Morning Futures на Fox News, Трамп сказав Марії Бартіромо: «Я думаю, це станеться».

Трамп також відповів на критику, що він не був жорстким щодо росії: «Я був дуже жорстким щодо росії, жорсткішим, ніж будь-хто коли-небудь був щодо рф, якщо ви подумаєте про це».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, що ексглава МЗС Литви сказав про російське коріння політики Трампа щодо України: «Мова не про корисні копалини, вибори чи щось інше. Мова про підпорядкування».

237

Читайте нас у Facebook