Шукети: потіште себе французькою випічкою з заварного тіста

Це маленькі, порожні всередині тістечка, але їх можна наповнити заварним кремом. Шукети випікають при 150−160 градусах, щоб цукор в гранулах не почав плавитися та зберіг форму, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.

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Шукети

Інгредієнти для заварного тіста

100 г води

100 г молока

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90 г вершкового масла

1 г солі

7 г цукру

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110 г борошна

200 г яєць

Приготування

В сотейнику з товстим дном змішати молоко, воду, масло, сіль, цукор. Довести до кипіння. Як тільки суміш гарно закипить, зняти з плити і всипати відразу все борошно. Перемішати швидко лопаткою. Повернути на вогонь і постійно мішати. Якщо ви побачили на дні сотейника плівку, це означає що тісто підсохло. Знімаємо тісто з плити та енергійно мішаємо, щоб випарилося більше вологи. Далі можна перекласти тісто в чашу планетарного міксера з насадкою весло.

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Постійно помішуючи, вливати яйця до повного введення та однорідності тіста. Або ж вводити яйця та енергійно мішати вручну силіконовою лопаткою.

Тісто перекласти в кондитерський мішок. Використовувати відразу, а можна зберігати в холодильнику три доби. На перфорований килимок відсадити шукети. Діаметр може бути від 2−2,5 см для зовсім маленьких без начинки. Для більших з начинкою — 3−3,5 см. Кожен посипати термостабільним гранульованим цукром. Випікати при 150 градусах 25−30 хв. Орієнтуйтеся за зовнішнім виглядом. Основи повинні гарно зарум’янитися та піднятися. Вийняти з духовки, охолодити й тільки потім знімати з килимка, можна допомагати собі гострим ножем.

Заварний ванільний крем для начинки

300 г молока

50 г жовтків

100 г цукру

1 ч. л. ванільної пасти

20 г кукурудзяного крохмалю

30 г вершкового масла

Спосіб приготування

Розтерти жовтки з цукром та кукурудзяним крохмалем за допомогою вінчика. Нагріти молоко з ваніллю до кипіння, але не кип’ятити. Поступово влити в цукрово-жовткову суміш, постійно мішаючи. Повернути на вогонь та довести до кипіння й проварити 1 хв. Інтенсивно мішаємо вінчиком, щоб не утворилися грудочки. Зняти з вогню, додати вершкове масло, розмішати. Перелити в контейнер, накрити плівкою в контакт та повністю охолодити в холодильнику. Наповнити шукети.

Раніше досвідчена кулінарка Елла Іванова розповідала, як приготувати тістечка «картопля» з сухої паски.

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