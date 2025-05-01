Шукети: потіште себе французькою випічкою з заварного тіста
Це маленькі, порожні всередині тістечка, але їх можна наповнити заварним кремом. Шукети випікають при 150−160 градусах, щоб цукор в гранулах не почав плавитися та зберіг форму, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.
Шукети
Інгредієнти для заварного тіста
100 г води
100 г молока
90 г вершкового масла
1 г солі
7 г цукру
110 г борошна
200 г яєць
Приготування
В сотейнику з товстим дном змішати молоко, воду, масло, сіль, цукор. Довести до кипіння. Як тільки суміш гарно закипить, зняти з плити і всипати відразу все борошно. Перемішати швидко лопаткою. Повернути на вогонь і постійно мішати. Якщо ви побачили на дні сотейника плівку, це означає що тісто підсохло. Знімаємо тісто з плити та енергійно мішаємо, щоб випарилося більше вологи. Далі можна перекласти тісто в чашу планетарного міксера з насадкою весло.
Постійно помішуючи, вливати яйця до повного введення та однорідності тіста. Або ж вводити яйця та енергійно мішати вручну силіконовою лопаткою.
Тісто перекласти в кондитерський мішок. Використовувати відразу, а можна зберігати в холодильнику три доби. На перфорований килимок відсадити шукети. Діаметр може бути від 2−2,5 см для зовсім маленьких без начинки. Для більших з начинкою — 3−3,5 см. Кожен посипати термостабільним гранульованим цукром. Випікати при 150 градусах 25−30 хв. Орієнтуйтеся за зовнішнім виглядом. Основи повинні гарно зарум’янитися та піднятися. Вийняти з духовки, охолодити й тільки потім знімати з килимка, можна допомагати собі гострим ножем.
Заварний ванільний крем для начинки
300 г молока
50 г жовтків
100 г цукру
1 ч. л. ванільної пасти
20 г кукурудзяного крохмалю
30 г вершкового масла
Спосіб приготування
Розтерти жовтки з цукром та кукурудзяним крохмалем за допомогою вінчика. Нагріти молоко з ваніллю до кипіння, але не кип’ятити. Поступово влити в цукрово-жовткову суміш, постійно мішаючи. Повернути на вогонь та довести до кипіння й проварити 1 хв. Інтенсивно мішаємо вінчиком, щоб не утворилися грудочки. Зняти з вогню, додати вершкове масло, розмішати. Перелити в контейнер, накрити плівкою в контакт та повністю охолодити в холодильнику. Наповнити шукети.
Раніше досвідчена кулінарка Елла Іванова розповідала, як приготувати тістечка «картопля» з сухої паски.
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