Тістечка «картопля» з сухої паски: чудова ідея від досвідченої кулінарки

Якщо у вас після свята залишилася великодня випічка, приготуйте десерти з неї. Ідей багато. Одна з кращих — приготувати тістечко «картопля» зі згущеним молоком та вершковим маслом. Таке тістечко дорослим нагадає дитинство. Ці ласощі дуже ситні.

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Рецептом тістечка «картопля» поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні. Її рецепти зазвичай прості у втіленні.

— У мене паска шоколадна, — каже Елла Іванова. — Якщо у вас традиційна паска, додайте трохи какао. Подавайте тістечко до чаю. Сервіруйте чаювання гарно. Це оцінять ваші рідні та близькі. Атмосфера завжди важлива. Вона дарує позитивні емоції. Готуйте із задоволенням! Вчіть готувати дітей, вони будуть вам вдячні, коли стануть дорослими.

Тістечка «картопля» із сухої паски

1 шоколадна паска (приблизно 300 г)

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70 г вершкового масла

70 г згущеного молока

Паску подрібніть. Усі інгредієнти з'єднайте та сформуйте тістечка. Використовуйте какао для посипання.

І смачного!

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Раніше про те, як зробити тирамісу із черствої паски, розповіла відома шеф-кухарка Валентина Кущ (Валя Саєнко).

Фото з альбому Елли Іванової

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