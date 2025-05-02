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Шлях України до ЄС саботується: міністр закордонних справ Литви звернувся до Угорщини

14:22 2 травня 2025
міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс

ЄС зараз розглядає можливість просування процесу вступу Молдови, залишаючи Україну позаду. Процес має базуватися на заслугах країни-кандидата, а не на волі однієї держави-члена, заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Він додав, що процес «саботується та компрометується» тим, що Угорщина постійно блокує заявку України на членство, пише lrt.lt.

«Ми повинні говорити не про об’єднання чи роз’єднання, а про те, як нам слід повернутися до оцінки процесу на основі заслуг, — сказав Будріс. - Прогрес України на даний момент очевидний, Європейська Комісія не має в цьому сумнівів. Прогрес України має відповідати всім умовам для відкриття першого блоку розділів, а ми не можемо цього зробити. І в цьому проблема. Ось чому разом з ЄК ми шукаємо шляхи вирішення цієї ситуації. А в нинішніх умовах, граючись і адаптуючись до правил, нав'язаних нам Угорщиною, ну, вибачте, тоді ми нефункціональні як організація, і ми можемо взагалі закрити питання розширення як такого».

Міністр закордонних справ зазначив, що подальше розширення ЄС без України неможливе.

«Якщо в ЄС немає України, це означає, що розширення ЄС не буде», — сказав Будріс.

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Молдова та Україна подали заявки на членство в ЄС невдовзі після вторгенння росії, на початку 2022 року. Минулого року 27 держав-членів ЄС дали обом країнам зелене світло на початок переговорів про вступ.

Раніше повідомлялося, що шість країн закликали прискорити вступ України до ЄС.

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