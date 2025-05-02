Шлях України до ЄС саботується: міністр закордонних справ Литви звернувся до Угорщини

ЄС зараз розглядає можливість просування процесу вступу Молдови, залишаючи Україну позаду. Процес має базуватися на заслугах країни-кандидата, а не на волі однієї держави-члена, заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Він додав, що процес «саботується та компрометується» тим, що Угорщина постійно блокує заявку України на членство, пише lrt.lt.

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«Ми повинні говорити не про об’єднання чи роз’єднання, а про те, як нам слід повернутися до оцінки процесу на основі заслуг, — сказав Будріс. - Прогрес України на даний момент очевидний, Європейська Комісія не має в цьому сумнівів. Прогрес України має відповідати всім умовам для відкриття першого блоку розділів, а ми не можемо цього зробити. І в цьому проблема. Ось чому разом з ЄК ми шукаємо шляхи вирішення цієї ситуації. А в нинішніх умовах, граючись і адаптуючись до правил, нав'язаних нам Угорщиною, ну, вибачте, тоді ми нефункціональні як організація, і ми можемо взагалі закрити питання розширення як такого».

Міністр закордонних справ зазначив, що подальше розширення ЄС без України неможливе.

«Якщо в ЄС немає України, це означає, що розширення ЄС не буде», — сказав Будріс.

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Молдова та Україна подали заявки на членство в ЄС невдовзі після вторгенння росії, на початку 2022 року. Минулого року 27 держав-членів ЄС дали обом країнам зелене світло на початок переговорів про вступ.

Раніше повідомлялося, що шість країн закликали прискорити вступ України до ЄС.

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