ФСБ отримала команду на 9 травня влаштувати в містах росії теракти з метою звинуватити в них Україну, — InformNapalm

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, яка раніше попереджала, що росіяни можуть наносити хімічні отруйні речовини на свої «Шахеди», щоб завдавати додаткову шкоду людям, які знаходитимуть уламки, зробила ще одне попередження напередодні 9 травня, коли в росії плануються масові акції.

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Посилаючись на свої джерела в рф, розслідувачі зазначають, що накази влаштувати показові теракти в кількох російських регіонах під час парадів були віддані ФСБ «на досить високому рівні». Разом з цим, в столиці рф москві вживатимуться всі сили, аби парад відбувся без інцидентів.

Серед регіонів, де плануються такі акти, зокрема, розглядаються Хабаровськ та Улан-Уде.

«Мета — звинуватити Україну в невибіркових атаках скупчень цивільних, зірвати „мирні ініціативи“ США, використати ці приводи для мобілізації додаткового ресурсу з російських регіонів. При цьому спочатку нібито розглядались плани подібних дій в самій москві, але пізніше вирішили, що ситуація може вийти з -під контролю, тому хочуть спробувати в регіонах, подалі від федерального центру», — зазначають в InformNapalm.

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Нагадаємо, що минулого року розвідки попереджали крааїни ЄС, що на їхній території росія може проводити різноманітні «акції» в рамках стратегії, спрямованої проти Європи.

Фото зі сторінки InformNapalm

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