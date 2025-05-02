У Києві винесли вирок серійному вбивці, який розправлявся з безхатьками (фото)
Минулого року в Києві затримали чоловіка, якого підозрювали у серійних вбивствах — зловмисника розшукували більше року. А наразі суд засудив його до довічного увʼязнення за вбивства 11 людей
Як повідомляють в Офісі генпрокурора, 38-річного громадянина Узбекистана визнано винним у вчиненні умисних вбивств та розбійних нападів. В суді було доведено, що за шість років іноземець позбавив життя 3 жінок та 8 чоловіків. Ще одного потерпілого намагався вбити, але не зміг довести задумане до кінця.
В прокуратурі зазначають, що здебільшого жертвами серійного вбивці ставали люди без постійного місця проживання, з якими чоловік знайомився, вживав алкоголь, а потім вбивав. Тіла загиблих знаходили, але встановити обставини та причини смерті було вкрай важко.
Після затримання у січні 2024 року вбивця розповів про багато епізодів, серед яких вбивство у Харкові, де 2018 року він позбавив життя знайомого — завдав йому більше 30 ударів сокирою. Забравши документи та гроші вбитого чоловік поїхав до Києва.
Ще одна його жертва — безхатько, якого іноземець вбив після розпивання спиртних напоїв влітку 2019 року неподалік станції метро «Деміївська». Його він забив до смерті ногами, руками та камінням. Того ж року іноземець вбив іншого безхатька, який спав — його він вдарив по голові шматком бетону. Вбивця розповідав, що напередодні вони посварилися.
А на початку 2020 року він вбив одразу трьох людей — батька та синів, з якими вони пиячили в підвалі будинку в Оболонському районі. Поки його товариші по пляшці спали, чоловік душив їх по черзі ременем для штанів.
Влітку 2021 року у Святошинському районі засуджений напав на двірника, але втік, побачивши перехожих. А через два роки на території урочища «Бабин Яр» він задушив жінку, з якою розпивав спиртне.
Того ж 2023 року він вбив земляка неподалік станції метро «Почайна». Вони випивали, а потім засуджений взяв шматок простирадла, на якому спав потерпілий, та виготовив із нього петлю, щоб вбивство виглядало як самогубство.
Кількома днями пізніше в Оболонському районі він задушив жінку, яка звернулася до нього про допомогу, питаючи дорогу. А на Петропавлівській Борщагівці вбивця познайомився у супермаркеті з літнім чоловіком, відвів до покинутої будівлі та задушив. Кожну свою жертву злочинець добре пам’ятав…
Останній напад злочинець скоїв у Голосіївському районі столиці, де завдав продавчині квітів у магазині понад 30 ударів ножем, забрав її золоті прикраси та втік. За добу його затримали правоохоронці.
Фото прокуратури117
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