Вага має значення: яку постільну білизну варто купити для комфортного сну

Вибір постільної білизни здається найпростішим рішенням. Однак виявляється, що тип постільної білизни істотно впливає на якість нашого сну, пише Hipper. До речі, нагадаємо, що у цьому сезоні модна постільна білизна природних кольорів — темно- і світло-сірого, пісочного, відтінків глини.

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Доступна на ринку постільна білизна — це безліч матеріалів, візерунків і кольорів, від яких може запаморочитись голова. Звичайно, якщо сам колір і візерунок не мають великого значення в облаштуванні спальні, в першу чергу варто звернути увагу на матеріал, з якого виготовлено обрану постільну білизну. Завдяки цьому можна забезпечити найвищу якість і комфорт сну, що дозволить відпочити та відновити сили.

Серед наявних матеріалів, з яких виготовляється постільна білизна, можна виділити основні: бавовну, льон та синтетику. Вибираючи постільну білизну, найкраще перед покупкою ознайомитися з властивостями різних тканин і вибрати ті, які будуть відповідати вашим потребам і вимогам. Це також дозволить вибрати постільну білизну відповідно до сезону та особистих уподобань.

Одним з найпоширеніших матеріалів для виготовлення постільної білизни є, звичайно ж, бавовна, саме з неї ми найчастіше вибираємо простирадла. Бавовна гарантує повітропроникність, хорошу теплоізоляцію і водночас відмінно відводить вологу. Ці властивості забезпечують комфортний сон щоночі як взимку, так і влітку. Це відмінний вибір для всіх домочадців будь-якого віку, незалежно від пори року.

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Не менш популярним матеріалом для постільної білизни є льон. Постільна білизна з льону ідеально підходить для спальні самих маленьких домочадців і людей, схильних до алергії. Адже льон має антистатичні та протиалергійні властивості, завдяки яким він зменшує алергію на пил і кліщів. Льон є надзвичайно міцним матеріалом із значними повітропроникними та теплоізоляційними властивостями, тому це хороший вибір на цілий рік.

Шовкова постільна білизна, як і її лляний аналог, не притягує частинки пилу і не викликає роздратування, тому є чудовою ідеєю для кімнати алергіка. Її гладка, слизька структура робить білизну прохолодною на дотик. Це робить шовк ідеальним вибором для літа.

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Типом постільної білизни, який набирає популярності, є постільна білизна з мікрофібри, вона є різновидом мікроволокна, виготовленого з поліестеру та поліаміду. Завдяки тому, що мікрофібра характеризується високою щільністю плетіння, а отже, значною міцністю, вона є матеріалом, стійким до будь-яких пошкоджень, у тому числі до розривів. Це знижує ризик пошкодження постільної білизни під час прання.

Мікрофібра і мікроволокна мають антибактеріальні та протиалергічні властивості, приємні на дотик. Це відносно дешеве рішення, і в той же час воно повністю забезпечує властивості, які гарантують успішний відпочинок.

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Для багатьох може бути несподіванкою, що вага постільної білизни має значний вплив на якість нашого сну. Вона виражена в г/м2 і є інформацією, яку ми пропускаємо, купуючи постільну білизну. Це помилка! Варто знати, що чим вище грамматура, тобто чим товще і щільніше плетіння, тим краще матеріал ізолює і зберігає тепло і тим більше його довговічність. І при цьому він більш м'який і приємний на дотик. Тож він забезпечує комфорт сну, а ще така постільна білизна прослужить багато сезонів.

На ринку представлена постільна білизна різної ваги, тому при покупці варто звернути особливу увагу на цей аспект. Отже, яка постільна білизна найкраща для сну? Готельна постільна білизна розглядається як стандартна. Її вага зазвичай становить від 160 до 170 г/м2.

Прийнято вважати, що якщо постільна білизна виготовлена з натуральних матеріалів (бавовна, льон), то її вага має бути від 150 до 180 г/м2. Постільна білизна з меншою вагою менш міцна і приємна на дотик. У свою чергу, той матеріал, що має набагато більшу грамматуру та дуже щільне плетіння (250 г/м2), є більш міцним, але це також впливає на його жорсткість, що, у свою чергу, означає, що він може бути менш приємним у щоденному використанні.

Нагадаємо, як вирішити проблему «з'їдання» білизни підковдрою під час прання у машинці.

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