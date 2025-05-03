США мають право вирішувати, хто купуватиме українські ресурси

В ніч проти 1 травня Україна та США підписали угоду про спільні інвестиції у видобуток українських копалин.

«Вона є партнерством між нашими країнами, від якого виграють як Сполучені Штати, так і Україна. Це партнерство відображає економічну зацікавленість Сполучених Штатів у забезпеченні вільного, мирного та суверенного майбутнього для України. Угода також зміцнить стратегічне партнерство між США та Україною для довгострокової реконструкції та модернізації у відповідь на масштабні руйнування від ударів рф», - повідомляє прес-служба Білого дому.

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Партнерство контролюватиметься компанією з рівним представництвом трьох українських та трьох американських членів правління, які працюватимуть у рамках спільного процесу прийняття рішень щодо розподілу ресурсів фонду, зокрема інвестицій.

«Якщо Сполучені Штати вирішать придбати ці ресурси для себе, нам буде надано перший вибір: або придбати їх, або визначити покупця на наш вибір. Цей важливий запобіжний захід запобігає потраплянню критично важливих ресурсів у чужі руки», — йдеться у повідомленні.

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На сайті Кабміну вже опубліковано повний текст угоди, втім про право США визначати конкретного покупця для українських ресурсів там нічого не сказано.

Раніше повідомлялося, що після підписання угоди США відновлюють експорт оборонної продукції до України через прямі комерційні продажі.

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