Малосольні огірки за 10 хвилин: секрети шеф-кухаря зі стажем

Шеф-кухар Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка розповіла про незвичайний спосіб приготування салату з огірків у японському стилі, знову звернулася до «огіркової» теми.

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На своїй сторінці у соцмережі вона опублікувала відеорецепт швидких малосольних огірочків, які сподобаються всім без винятку.

Кулінар запевнила, що весь процес приготування займе якихось 10 хвилин вашого часу.

Інгредієнти :

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огірки — 1 кг;

кріп;

сіль (не йодована) — 1 ст. л;

цукор — 1 ч л (велика дрібка);

оцет яблучний — 1 ст. л;

часник — до 5 зубів.

Також можна додати кунжут або кунжутну олію, запашний перець, пікантну зелень (кінза, базилік, петрушка, тархун).

Приготування

Огірки нарізаємо на 4 частини. Додаємо решту інгредієнтів, перемішаємо, дамо постояти хоча б 10 хвилин (а краще 4−6 годин) і пробуємо. Готово!

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Порада. Якщо хочете отримати більш хрусткий варіант, замочіть огірки на кілька годин у холодній воді.

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А ще зверніть увагу на рецепт маринування огірків із додаванням чорного хліба .

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