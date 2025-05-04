Малосольні огірки за 10 хвилин: секрети шеф-кухаря зі стажем
Шеф-кухар Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка розповіла про незвичайний спосіб приготування салату з огірків у японському стилі, знову звернулася до «огіркової» теми.
На своїй сторінці у соцмережі вона опублікувала відеорецепт швидких малосольних огірочків, які сподобаються всім без винятку.
Кулінар запевнила, що весь процес приготування займе якихось 10 хвилин вашого часу.
Інгредієнти :
- огірки — 1 кг;
- кріп;
- сіль (не йодована) — 1 ст. л;
- цукор — 1 ч л (велика дрібка);
- оцет яблучний — 1 ст. л;
- часник — до 5 зубів.
Також можна додати кунжут або кунжутну олію, запашний перець, пікантну зелень (кінза, базилік, петрушка, тархун).
Приготування
Огірки нарізаємо на 4 частини. Додаємо решту інгредієнтів, перемішаємо, дамо постояти хоча б 10 хвилин (а краще 4−6 годин) і пробуємо. Готово!
Порада. Якщо хочете отримати більш хрусткий варіант, замочіть огірки на кілька годин у холодній воді.
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