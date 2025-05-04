Лавровий лист у салоні авто: лайфхак від досвідчених водіїв

Автоексперти, які раніше розповіли, навіщо досвідчені водії з'їдають часточку лимона перед далекою дорогою, розказали про корисну звичку класти лавровий листок у машину. Вона допоможе підтримувати салон автомобіля у кращому стані, пише Автопілот.

ВІДЕО ДНЯ

Так, аромат лаврового листа діє як ефективний натуральний репелент. Цей запах чудово відлякує настирливих мух, ос та інших комах, які так і норовлять залетіти в салон. Достатньо покласти всього кілька листочків у бардачок або просто під сидіння.

Також це допоможе ефективно боротися з неприємними запахами. Якщо в салоні авто з’явився застояний запах тютюну, вогкості, їжі чи будь-які інші небажані аромати, лаврові листи можуть допомогти їх усунути. Вони завдяки природним ефірним сполукам нейтралізують саму причину запаху. Листя треба покласти в місцях з обмеженою циркуляцією повітря, наприклад, під килимками або на задній полиці під склом.

Лаврові листи потрібно регулярно міняти, приблизно раз на 2−3 тижні, замінюючи старі на свіжі. Також не варто використовувати подрібнене листя, оскільки воно залишає дрібний пил, який потім важко прибрати з поверхонь.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», раніше автоексперти розповіли про помилки автомобілістів, які зазвичай «вбивають» двигун машини, а також нагадали, що зазвичай «вбиває» автоматичну коробку передач.

Фото: restservis-plyus.com.ua

РЕКЛАМА

137

Читайте нас у Facebook