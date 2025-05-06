Ідіть у… суд: чому «молоді» пенсіонери втратили в грошах після березневої індексації

Експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін, який раніше пояснював нюанси щорічної індексації пенсійних виплат у березні, розповів, чому деякі пенсіонери після перерахунку отримують не ті суми, на які вони розраховували.

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Так, видання «На пенсії» розміщує відповідь експерта на запитання пенсіонера, який вийшов на заслужений відпочинок за віком у 2020 році. До цьогорічної індексації його пенсія без надбавок складала 4 396 гривень, а надбавка складала 505 гривень.

«З 1 березня після індексації основний розмір пенсії збільшився на 11,5%, як і і передбачалося: 4 396×1,115 = 4 901 гривня. Наче все правильно. Але далі щось пішло не так. Якщо додати ще надбавки в розмірі 505 гривень, то загальний розмір пенсії мав би бути 5 340 гривень, а вийшло лише 5 025 гривень, тобто на 315 гривень менше. Чи то пропустили з необачності, чи то навмисно — вирахували доплати по 100 гривень, які нараховували протягом 2022−2024 років як індексація?» — запитав читач.

За словами Сергія Коробкіна, з подібними ситуаціями часто стикаються «молоді» пенсіонери — люди, які нещодавно вийшли на заслужений відпочинок. Таке відбувалося й у попередні роки.

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Експерат нагадав, що для обчислення пенсії застосовується показник середньої зарплати по Україні за три роки, що передують року призначення пенсії. І що пізніше призначена пенсія, то вищий цей показник, бо середня зарплата в країні зростає щороку.

«Сенс індексації полягає в тому, щоб „підтягнути“ до більш сучасних розмірів насамперед ті пенсії, що призначалися давно. Фактично під час індексації збільшується саме зарплата, що підставляється у формулу розрахунку. Пенсії, які були призначені в останні 3−4 роки, фактично не індексували, бо зарплата, що бралася для їхнього обчислення, була більшою, ніж у застарілих пенсій. Але щоб не ображати зовсім тих, хто пішов на пенсію відносно недавно, в уряді вирішили протягом цих останніх років додавати „втішні“ індексаційні надбавки у твердих розмірах по 100−135 гривень. З часом з’ясувалося, що ці надбавки встановлені тимчасово. І тепер пенсії, призначені у 2020 році, почали індексувати на загальних умовах, а раніше встановлені доплати поступово знімають», — пояснює Сергій Коробкін та додає, що з пенсії читача доплати прибрані свідомо: «Основний розмір пенсії дійсно збільшили, але частину попередніх доплат зняли. Між іншим, це яскравий приклад того, коли загальний розмір пенсії збільшується явно менше, ніж на анонсовані 11,5%».

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В ПФУ це вважають законним, але експерт нагадує про рішення Верховного Суду від 27 січня 2025 року, яким дії Пенсійного фонду визнано неправомірними. Йдеться саме про пенсії, призначені у 2020−2023 роках. Суд визнав, що такі пенсії необхідно індексувати на загальних підставах, а не так, як це робилося в попередні роки. Але уряд, за словами Сергія Коробкіна, дослухався до цього рішення лише частково і продовжує робити по-своєму.

«Отже отримати повноцінну індексацію тим, хто пішов на пенсію після 2019 року, наразі можна лише через суд, звертаючись туди в індивідуальному порядку», — резюмував експерт.

Раніше міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович пояснювала, до яких пенсій з цього року почали застосовувати спеціальні коефіцієнти зниження.

Фото Pixabay

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