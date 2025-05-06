Вершковий крем-суп із шпинату: весняний смак знаменитої фінської страви
Крем-супи можна готувати і в холодну пору року, використовуючи, наприклад, капусту броколі, а тим більше навесні, коли з'являється перша зелень.
Сайт «Шуба» ділиться рецептом фінського крем-супу зі шпинтом, який готується на курячому бульоні. При подачі на стіл, в кожну тарілку додають по цілому яйцю, звареному в круту, а також сухарики або крекери. Шпинат можна використовувати як свіжий, так і заморожений.
Інгредієнти (на 4 порції):
- Шпинат — 500 г;
- Масло вершкове — 2 ст. л.;
- Борошно пшеничне — 2 ст. л.;
- Цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
- Курячий бульйон — 1 л;
- Вершки 20% - 240 мл;
- Сіль — 3 г;
- Перець чорний мелений — 1 г;
- Яйця курячі — 4 шт.
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Приготування:
- Шпинат промити та обсушити. Яйця варити протягом 7−10 хвилин.
- На пательні розтопити масло та обсмажити на ньому борошно до золотавого кольору, помішуючи.
- Цибулю нарізати кубиками та викласти на пательню, тушкувати до м’якості.
- Бульон довести до кипіння та додати засмажку з цибулі.
- Додати шпинат, варити пару хвилин.
- Зняти каструлю з вогню, додати вершки та перебити суб блендером до однорідності.
- Повернути каструлю на вогонь, додати до супу сіль та перець. Довести до кипіння.
- Подавати зі шматочками вареного яйця та сухариками.
Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом крем-супу з селерою без вершків.
Фото Pixabay65
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