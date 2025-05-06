Вершковий крем-суп із шпинату: весняний смак знаменитої фінської страви

Крем-супи можна готувати і в холодну пору року, використовуючи, наприклад, капусту броколі, а тим більше навесні, коли з'являється перша зелень.

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Сайт «Шуба» ділиться рецептом фінського крем-супу зі шпинтом, який готується на курячому бульоні. При подачі на стіл, в кожну тарілку додають по цілому яйцю, звареному в круту, а також сухарики або крекери. Шпинат можна використовувати як свіжий, так і заморожений.

Інгредієнти (на 4 порції): Шпинат — 500 г;

Масло вершкове — 2 ст. л.;

Борошно пшеничне — 2 ст. л.;

Цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;

Курячий бульйон — 1 л;

Вершки 20% - 240 мл;

Сіль — 3 г;

Перець чорний мелений — 1 г;

Яйця курячі — 4 шт.

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Приготування: РЕКЛАМА Шпинат промити та обсушити. Яйця варити протягом 7−10 хвилин.

На пательні розтопити масло та обсмажити на ньому борошно до золотавого кольору, помішуючи.

Цибулю нарізати кубиками та викласти на пательню, тушкувати до м’якості.

Бульон довести до кипіння та додати засмажку з цибулі.

Додати шпинат, варити пару хвилин.

Зняти каструлю з вогню, додати вершки та перебити суб блендером до однорідності.

Повернути каструлю на вогонь, додати до супу сіль та перець. Довести до кипіння.

Подавати зі шматочками вареного яйця та сухариками.

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом крем-супу з селерою без вершків.

Фото Pixabay

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