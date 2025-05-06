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Вершковий крем-суп із шпинату: весняний смак знаменитої фінської страви

15:39 6 травня 2025
Рецепт крем-супу зі шпинатом. Фото Pixabay

Крем-супи можна готувати і в холодну пору року, використовуючи, наприклад, капусту броколі, а тим більше навесні, коли з'являється перша зелень.

Сайт «Шуба» ділиться рецептом фінського крем-супу зі шпинтом, який готується на курячому бульоні. При подачі на стіл, в кожну тарілку додають по цілому яйцю, звареному в круту, а також сухарики або крекери. Шпинат можна використовувати як свіжий, так і заморожений.

Інгредієнти (на 4 порції):

  • Шпинат — 500 г;
  • Масло вершкове — 2 ст. л.;
  • Борошно пшеничне — 2 ст. л.;
  • Цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
  • Курячий бульйон — 1 л;
  • Вершки 20% - 240 мл;
  • Сіль — 3 г;
  • Перець чорний мелений — 1 г;
  • Яйця курячі — 4 шт.

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Приготування:

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  • Шпинат промити та обсушити. Яйця варити протягом 7−10 хвилин.
  • На пательні розтопити масло та обсмажити на ньому борошно до золотавого кольору, помішуючи.
  • Цибулю нарізати кубиками та викласти на пательню, тушкувати до м’якості.
  • Бульон довести до кипіння та додати засмажку з цибулі.
  • Додати шпинат, варити пару хвилин.
  • Зняти каструлю з вогню, додати вершки та перебити суб блендером до однорідності.
  • Повернути каструлю на вогонь, додати до супу сіль та перець. Довести до кипіння.
  • Подавати зі шматочками вареного яйця та сухариками.

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом крем-супу з селерою без вершків.

Фото Pixabay

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