За онлайн-торгівлю українці заплатять податок у 23%, стверджує нардеп: хто підпаде під податок і як можна заощадити

Ще на початку квітня з'явилася інформація про можливе оподаткування онлайн-торгівлі українців прибутковим податком і військовим збором, загалом 23%. І з ухваленням законопроєкту щодо запровадження міжнародного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, це стане реальністю.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів України, зазначаючи, що КМУ ухвалив законопроєкт 29 квітня. У документі зазначається, що законопроєктом передбачено пільгову ставку з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 5%, а обов'язки податкового агента покладаються на операторів платформ.

Право на оподаткування доходів від провадження звітної діяльності за пільговою ставкою має платник податків — резидент, який відповідає таким вимогам:

1) має щонайменше один поточний рахунок, відкритий спеціально для цілей здійснення звітної діяльності;

2) здійснює розрахунки з використанням такого рахунку;

3) не є самозайнятою особою;

4) не використовує працю найманих осіб;

5) обсяг доходу, отриманого платником податків протягом календарного року, не перевищує 834 розмірів мінімальної заробітної плати (близько 6,7 мільйона гривень станом на 01.01.2025)

6) не здійснює продаж підакцизних товарів.

РЕКЛАМА

Як стверджує народна депутатка України Ніна Южаніна, при цьому, якщо протягом календарного року здійснено не більше 3 продажів товарів через платформу на загальну суму, що не перевищує еквівалент 2000 євро, фізична особа має право не відкривати спеціальний поточний рахунок у банку для здійснення звітної діяльності, а використовувати наявні поточні рахунки в банку, відкриті для власних потреб. І в такому разі ставка оподаткування становитиме 5% ПДФО та 5% військового збору.

«Отже, з перших 3-х продажів вживаних речей на OLX утримають 10%, а вже з четвертого, якщо фізична особа не відкриє спеціальний рахунок і не погодиться на розкриття банківської таємниці — 23% (18% ПДФО і 5% військового збору)», — стверджує народна депутатка.

Раніше стало відомо, що податківці моніторять соцмережі, щоб виявляти «ухилянтів» від сплати податків за онлайн-продажі.

РЕКЛАМА

17

Читайте нас у Facebook