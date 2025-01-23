«Тримайте голови високо»: Туск звернувся до європейців

1 січня Польща прийняла на себе головування в ЄС, і прем’єр-міністр Дональд Туск хоче використати свій досвід, щоб допомогти блоку в ці непевні часи, пише The Guardian.

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«Ми маємо справу з активною війною на наших кордонах. Ми маємо справу з технічним прогресом, який часом неконтрольований. Усе це призводить до відчуття втрати певності з боку великої кількості наших громадян. Але, об’єктивно кажучи, Європі не варто боятися свого майбутнього. Найважливіші слова сьогодні тут мають бути адресовані безпосередньо європейцям: тримайте голови високо. Це правда, що те, що відбувається навколо нас, це цілий ряд нових викликів для Європи. Але ЄС створений саме для того, щоб протистояти таким викликам», — сказав політик.

Туск додав, що Європа не має причин відчувати себе нижчою або боятися змін в адміністрації США. І що вона повинна пишатися своїми досягненнями та бути «батьківщиною найбільших першовідкривачів, винахідників, стратегів».

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з Павлом Клімкіним про те, що Україна стала цінністю для українців та європейців, і кожен має щось для неї пожертвувати.

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